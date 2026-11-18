Cùng đi có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Thành ủy và phường Bàn Thạch.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (thứ 4 từ phải sang) tặng lẵng hoa và quà chúc mừng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thăm, chúc mừng tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn trang bị kiến thức với giáo dục đạo đức, thể chất và kỹ năng sống; bồi dưỡng học sinh có tài năng, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho xã hội, đất nước.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng dạy và học, giữ vững vị thế là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho thành phố và cả nước.

Cùng với đó, nhà trường cần chủ động cập nhật, đồng hành và đi tiên phong trong thực hiện những định hướng mới của ngành giáo dục và đào tạo, nhất là chủ trương triển khai dạy học song ngữ trong trường phổ thông.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng phát biểu tại buổi thăm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên, từng bước hướng đến giảng dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh.

Trong đó, có thể nghiên cứu liên kết, xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn với các cơ sở giáo dục trong nước và nước ngoài, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho giáo viên.

Nhà trường chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong trường học; quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên trong học sinh đủ điều kiện, đủ tuổi theo quy định.

Thầy giáo Phan Văn Chương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm thông tin về hoạt động dạy học, đào tạo nguồn nhân lực tại nhà trường thời gian qua. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, ưu tiên tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên.

Đồng thời, quan tâm xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, khang trang, đáp ứng yêu cầu dạy và học, tạo điều kiện thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng và ươm mầm tài năng.

Ghi nhận những kết quả nổi bật của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm qua 24 năm xây dựng và phát triển, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đánh giá những thành tích đạt được là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu qua nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh.

Qua đó, nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh xuất sắc, góp phần khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng ghi nhận nhiều đề xuất của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm trong việc tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng tặng lẵng hoa và quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; chúc tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường mạnh khỏe, tiếp tục đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo thời gian đến.