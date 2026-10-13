Thắp sáng đường quê ở Mậu A

Khi đường làng được chiếu sáng, không gian sinh hoạt cộng đồng cũng được mở rộng. Trẻ nhỏ gọi nhau đạp xe, vui chơi; người dân ngồi trước hiên nhà trò chuyện, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Những sinh hoạt bình dị ấy cho thấy một công trình nhỏ đang tạo ra chuyển biến thiết thực trong đời sống.

Chị Bùi Thị Hải ở thôn Yên Thái 2 chia sẻ: “Trước đây, đường trong xóm tối nên đi lại ban đêm không thuận tiện. Từ khi có đèn, người dân đi làm ruộng, làm nương về muộn cũng nhìn rõ đường, yên tâm hơn, trẻ nhỏ cũng có thêm không gian để vui chơi”.

Ánh sáng từ những cột đèn năng lượng mặt trời dọc tuyến đường Yên Thái 2 góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông ở khu dân cư.

Niềm vui ấy cũng được anh Nguyễn Văn Điển - Trưởng thôn Yên Thái 2 cảm nhận rõ từ sự đồng thuận của người dân. Anh cho biết, người dân mong có hệ thống chiếu sáng từ lâu nhưng điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chưa thể thực hiện. Khi Hội Cựu chiến binh xã về khảo sát, vận động, người dân đồng tình ngay với mong muốn đường làng sáng hơn, sạch hơn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Từ những nền móng bê tông chắc chắn, các cột đèn vươn lên dọc tuyến đường, sử dụng năng lượng mặt trời, tự động bật sáng khi trời tối. Ánh sáng góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông ở khu dân cư.

Để có được công trình ấy, Hội Cựu chiến binh xã Mậu A cùng với lực lượng an ninh, trật tự và hệ thống chính trị các thôn chức khảo sát thực tế, thống kê các tuyến đường còn thiếu ánh sáng, xác định những vị trí cần ưu tiên, đồng thời lắng nghe ý kiến của Nhân dân.

Qua khảo sát thực tế, hệ thống chiếu sáng tại một số khu vực trên địa bàn xã đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều tuyến đường liên thôn, khu dân cư đông người vẫn thiếu đèn chiếu sáng, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân vào ban đêm.

Trong khi nguồn lực đầu tư công còn hạn chế, huy động sức dân và các nguồn lực xã hội để từng bước hoàn thiện hạ tầng chiếu sáng là hướng đi thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mậu A cho biết: Phong trào “Thắp sáng đường quê” được triển khai từ năm 2021 tại thôn Quẽ Trong, xã Yên Thái, huyện Văn Yên trước đây. Giai đoạn đầu, Hội Cựu chiến binh phối hợp với Ban Công tác Mặt trận thôn lắp đặt 11 bóng đèn năng lượng mặt trời trên đoạn đường dài khoảng 700 m. Những bóng đèn nhỏ nhưng đã đem lại thay đổi lớn, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, giữ gìn an ninh, trật tự khu dân cư.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp, hợp nhất các thôn, một phần các thôn Quẽ Trong, Khe Bốn, Quẽ Ngoài được hợp nhất thành thôn Yên Thái 2, xã Mậu A. Trên nền tảng kết quả đã có, Hội Cựu chiến binh xã tiếp tục vận động nguồn lực để triển khai giai đoạn 2 của công trình.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2 lắp đặt thêm 13 bóng đèn năng lượng mặt trời, kéo dài khoảng 1.000 m, tổng kinh phí khoảng 15,8 triệu đồng. Trong đó, Hội Cựu chiến binh xã Mậu A hỗ trợ 5 triệu đồng; gia đình anh Nguyễn Văn Thiệp, thôn Yên Thái 2 ủng hộ 5 triệu đồng. Phần còn lại được huy động từ cán bộ, hội viên và Nhân dân.

Điều đáng ghi nhận là từ việc thắp sáng đường làng, ý thức giữ gìn cảnh quan cũng từng bước được khơi dậy. Cán bộ, hội viên và người dân thôn Yên Thái 2 cùng chung tay vệ sinh tuyến đường dài hơn 1 km, thu gom rác thải, phát quang cỏ dại, làm sạch mặt đường và khu vực hai bên đường. Người quét dọn, người phát cỏ, người thu gom rác, mỗi người một phần việc, góp sức tạo nên tuyến đường sạch, thoáng, khang trang hơn. Giá trị của công trình không chỉ ở những cột đèn năng lượng mặt trời, mà còn ở tinh thần đồng thuận, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và người dân. Khi người dân cùng góp sức, cùng quản lý và cùng gìn giữ, những công trình thiết thực sẽ có sức sống lâu dài.

Từ việc thắp sáng đường làng, ý thức giữ gìn cảnh quan của người dân địa phương cũng từng bước được khơi dậy.

Từ những cột đèn năng lượng mặt trời ở Yên Thái 2, một tuyến đường được thắp sáng, một khu dân cư thêm sạch, an toàn và khang trang. Quan trọng hơn, từ một công trình thiết thực, tinh thần đồng thuận và trách nhiệm cộng đồng được khơi dậy. Đó chính là sức mạnh bắt đầu từ cơ sở, tạo nên những đổi thay bền vững trong xây dựng nông thôn mới.