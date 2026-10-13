Ngắm 'ruộng bậc thang' xanh ngọc kỳ ảo dưới lòng đất ở Quảng Trị

Nằm trong hệ thống hang Vòm ở Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị), hang Over dài hơn 3.200m, nổi bật với những khoang hang rộng lớn, hệ thống thạch nhũ đa dạng và các thành tạo địa chất đặc biệt.

Hang Over dài hơn 3.200m, khoang hang rộng lớn, hệ thống thạch nhũ đa dạng. Ảnh: Jungle Boss

Điểm nhấn của hang là hệ thống hồ canxi nối tiếp thành nhiều tầng. Những đường gờ đá chạy quanh các vùng trũng tạo nên cấu trúc tự nhiên, gợi liên tưởng đến những thửa ruộng bậc thang.

Các hồ hình thành qua quá trình nước lưu chuyển trong hang. Khoáng chất hòa tan dần kết tủa, lắng đọng và bồi đắp thành những gờ đá. Theo thời gian, các gờ phát triển thành từng bậc, tạo nên những vùng trũng có khả năng giữ nước.

Hệ thống hồ canxi nằm nối tiếp thành nhiều tầng. Ảnh: Jungle Boss

Khi đầy nước, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh sáng, nổi bật với sắc xanh ngọc giữa không gian tối. Các hồ nằm liền kề, cao thấp theo từng tầng, khiến nền hang tựa một hệ thống ruộng bậc thang được tạo nên từ đá, nước và khoáng chất.

Cảnh quan này không xuất hiện quanh năm. Vào mùa khô, nước có thể rút, để lộ những đường gờ canxi và cấu trúc nền hang. Sau nhiều ngày mưa lớn liên tiếp, lượng nước bổ sung khiến các hồ đầy trở lại, tạo nên diện mạo khác biệt.

Các gờ này xếp tầng, tạo thành những bậc tự nhiên có khả năng giữ nước. Ảnh: Jungle Boss

Các hồ canxi ở hang Over thường cạn vào những tháng mùa hè khi nguồn nước suy giảm và chỉ đầy trở lại sau những đợt mưa lớn kéo dài.

Khác với những hang động có sông ngầm chảy quanh năm, các hồ canxi ở hang Over chỉ đầy nước sau nhiều ngày mưa lớn liên tiếp. Nhiều du khách từng đến vào mùa hè, khi quay lại vào mùa nước đều ngỡ ngàng vì như đứng trước một không gian hoàn toàn khác. Mùa mưa Phong Nha không hẳn là rào cản mà đôi khi lại là "chìa khóa" mở ra những khoảnh khắc đẹp nhất của thiên nhiên.

Mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh sáng. Ảnh: Jungle Boss

Tuy nhiên, không phải cứ vào mùa mưa là bạn có thể bắt gặp cảnh tượng này. Những đợt mưa phải đủ lớn và kéo dài để bổ sung lượng nước cần thiết cho các hồ.

Mưa lớn cũng khiến mực nước trong hang có thể dâng nhanh, vì vậy việc theo dõi thời tiết, kiểm soát mực nước và tuân thủ lộ trình là yếu tố quan trọng khi khám phá vào mùa nước.

Tạo hiệu ứng xanh ngọc nổi bật giữa không gian tối. Ảnh: Jungle Boss

Trong khi đó, những gờ canxi tạo nên vẻ đẹp đặc biệt của hang Over lại rất "dễ tổn thương" nên du khách khi đến hang cần tránh bước lên hoặc chạm vào các gờ canxi để bảo vệ những thành tạo tự nhiên này.

Đây là điểm đến sở hữu các thành tạo hồ canxi tầng nấc tuyệt đẹp. Khi khởi hành vào mùa nước, du khách sẽ luôn được nhắc nhở không xâm phạm vào các gờ canxi mềm, đảm bảo tuyệt đối sự nguyên vẹn cho di sản.

Sau nhiều ngày mưa lớn liên tiếp, lượng nước bổ sung khiến các hồ đầy trở lại, tạo nên diện mạo khác biệt. Ảnh: Jungle Boss

Những gờ đá này được hình thành qua thời gian dài nhưng có thể bị tổn thương chỉ bởi một bước chân hoặc cú chạm. Bảo vệ chúng cũng là cách giữ lại những thành tạo địa chất được thiên nhiên bồi đắp qua hàng nghìn năm.

Tại Phong Nha - Kẻ Bàng, hang Hổ, hang Hung Thoòng và hang Thắng cũng có những thành tạo hồ canxi đáng chú ý.

Những đợt mưa phải đủ lớn và kéo dài để bổ sung lượng nước cần thiết cho các hồ. Ảnh: Jungle Boss

Nhưng với hang Over, phải sau những đợt mưa lớn, những hồ nước mới được đánh thức, biến các tầng canxi thành những “thửa ruộng bậc thang” xanh ngọc sâu dưới lòng đất, một cảnh sắc không phải chuyến đi nào cũng có cơ hội bắt gặp.