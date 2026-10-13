Cách nhận vé xem miễn phí 15 tác phẩm dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng

Vở "Lời của tre" do Liên đoàn Xiếc Việt Nam dàn dựng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Từ hôm nay (13/10), Ban tổ chức Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 bắt đầu phát vé miễn phí phục vụ khán giả tại Rạp Đại Nam (89 phố Huế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Liên hoan diễn ra từ ngày 14 đến 23/10, quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật với 15 tác phẩm, biểu diễn tại 10 địa điểm trên địa bàn Thủ đô.

Theo thông báo của Ban tổ chức, vé miễn phí được phát trực tiếp tại Rạp Đại Nam trong hai khung giờ mỗi ngày: Từ 9h đến 12h và 14h đến 17h. Khán giả đến nhận vé cần mang theo căn cước công dân. Số lượng vé có hạn, được phát đến khi hết. Ban tổ chức không nhận đăng ký vé trực tuyến và chỉ phát vé trong khung giờ đã thông báo.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tổ chức, mang chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô.”

Đây là dịp để các đơn vị nghệ thuật giới thiệu tác phẩm, gặp gỡ khán giả và góp phần làm phong phú đời sống sân khấu của Hà Nội.

Các tác phẩm tham dự có nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội; giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam; đồng thời khuyến khích những sáng tác gắn với lịch sử, văn hóa, địa danh và con người Hà Nội.

Bên cạnh giá trị nội dung, các tác phẩm được lựa chọn tham dự liên hoan hướng tới việc đề cao những giá trị nhân văn, cái đẹp và sức hấp dẫn của nghệ thuật sân khấu; đồng thời thể hiện tinh thần tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp nghệ thuật và hình thức thể hiện, góp phần phản ánh diện mạo đa dạng, phong phú và sức sống của sân khấu Việt Nam đương đại.

Có thể kể đến, như: “Ai là cha tôi” (Nhà hát Kịch Hà Nội), “Người con gái Hà Nội” (Nhà hát Kịch Quân đội), “Cô gái đội mũ nồi xám” (Nhà hát Tuổi trẻ), “Lời của tre” (Liên đoàn Xiếc Việt Nam), “Khoảng trời con gái” (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh), “Bến bờ” (Nhà hát Thế giới trẻ)…

Với 15 tác phẩm được biểu diễn tại 10 địa điểm trên địa bàn Hà Nội trong 10 ngày, liên hoan tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận các loại hình sân khấu, đồng thời giới thiệu sức sáng tạo của các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài Thủ đô./.