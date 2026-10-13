Tinh hoa và sáng tạo của nghề gốm Bát Tràng

Nằm ven bờ sông Hồng lịch sử, làng gốm sứ Bát Tràng sở hữu hành trình phát triển liên tục hơn 6 thế kỷ, được coi là cái nôi nghệ thuật gốm sứ và là biểu tượng sáng tạo không ngừng nghỉ của vùng đất Thăng Long - Hà Nội. Đây cũng là một trong Tứ đại tinh hoa làng nghề Thăng Long cổ bao gồm: Lĩnh hoa Yên Thái, Gốm Bát Tràng, Bạc Định Công, Đồng Ngũ Xã.

Tinh hoa gốm Bát Tràng đúc kết từ cốt đất trắng ngà cùng kỹ thuật chế tác thủ công tinh xảo như be con chạch, đắp, khắc và vẽ tay tỉ mỉ, đòi hỏi kinh nghiệm, sự khéo léo cùng tình yêu nghề được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Bát Tràng nổi tiếng với nghề làm gốm cách đây hơn 500 năm, các nghệ nhân gốm với bề dày kinh nghiệm, sự sáng tạo đã khôi phục được các mẫu gốm từ thời xa xưa như thời nhà Lý, Trần, Lê, Mạc...

Gốm Bát Tràng được làm từ kỹ thuật tạo men và nung lò vô cùng tỉ mỉ, chuẩn xác đã mang đến sự hài hòa cả về hình thể lẫn màu sắc của gốm, là nơi giao thoa nghề gốm truyền thống và hiện đại của Việt Nam.

Sự hài hòa giữa hình thể và màu sắc của gốm Bát Tràng phụ thuộc vào kỹ thuật pha chế men và điều phối nhiệt độ nung lò chuẩn xác, điểm giao thoa hài hòa giữa bí quyết cổ truyền và kỹ thuật vận hành hiện đại.

Với nguyên liệu tự nhiên, độ bền cao và triết lý chế tác Á Đông, mỗi tác phẩm gốm Bát Tràng được ví như một "câu chuyện vật thể", đóng vai trò như một đại sứ văn hóa lan tỏa giá trị truyền thống Việt Nam và đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh toàn cầu.

Để vươn mạnh ra thế giới, các sản phẩm gốm Bát Tràng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt: độ chịu lực, chịu nhiệt cao, an toàn khi dùng trong lò vi sóng hay môi trường nhiệt độ âm, an toàn sức khỏe không chứa chì, cadimi và độ đồng đều đạt trên 97%.

Những sản phẩm gốm sứ không chỉ tinh tế về hình thức mà còn đa dạng về mẫu mã, từ đó ngày càng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Bên cạnh việc gìn giữ hồn cốt truyền thống, thế hệ làm nghề hiện đại tại Bát Tràng đã chủ động điều chỉnh kiểu dáng, dung tích và hoa văn nhằm giúp gốm hiện diện hài hòa trong các căn hộ, khách sạn và nhà hàng cao cấp trên khắp thế giới. (Ảnh: ấm tử sa cao cấp của Bát Tràng)

Thoát khỏi mô hình gia công đơn thuần hay sản xuất nhỏ lẻ, Bát Tràng đang từng bước chuyển mình thành một trung tâm di sản và nghệ thuật thủ công cao cấp, phát triển dựa trên 3 trục: Thủ công - di sản, Văn hóa - trải nghiệm và Phát triển bền vững.

Bên cạnh việc giữ gìn các yếu tố truyền thống, một làng nghề cũng cần có các sản phẩm, mô hình sáng tạo đặc sắc để đáp ứng tiêu chí của Hội đồng Thủ công thế giới khi xác nhận làng nghề gia nhập mạng lưới Thành phố Thủ công Sáng tạo Toàn cầu. Bát Tràng cũng ngày càng có thêm nhiều sản phẩm sáng tạo từ những người làm nghề trẻ tuổi, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng trẻ và thị trường. Những sản phẩm gốm không chỉ được làm hàng loạt mà còn được chế tác độc bản, thể hiện cá tính và bản sắc riêng của khách hàng.

Tháng 2-2025, Thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ đón nhận làng gốm sứ Bát Tràng chính thức trở thành thành viên Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo Toàn cầu. Việc gia nhập mạng lưới Thành phố Thủ công Sáng tạo Toàn cầu (WCC) minh chứng cho thấy nhóm khách hàng quốc tế tìm đến gốm Bát Tràng không phải vì giá thành rẻ, mà vì giá trị di sản văn hóa, nét đẹp thẩm mỹ tinh tế và bản sắc truyền thống ngàn năm.

Việc gắn kết công nghiệp văn hóa với du lịch trải nghiệm di sản tại Bát Tràng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế bền vững mà còn tạo động lực để Thủ đô Hà Nội tiếp tục nhân rộng mô hình làng nghề sáng tạo, nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.