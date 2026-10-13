Hải Phòng tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo Sở VHTTDL thành phố, “Ngày Văn hóa Việt Nam” gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, chuỗi hoạt động tuần văn hóa được tổ chức trọng tâm từ ngày 18.11 đến 24.11.

Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Tiêu biểu như chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Việt Nam” và không gian trải nghiệm văn hóa “Một không gian - nhiều trải nghiệm” tại sân Nhà trưng bày triển lãm mỹ thuật thành phố (ngày 21-22.11); chương trình Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” nhằm thúc đẩy liên kết giữa điện ảnh với phát triển du lịch, kinh tế và xúc tiến đầu tư (từ ngày 21 đến 23.11.2026).

Nhiều chương trình nghệ thuật được tổ chức rộng rãi trên toàn thành phố

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Việt Nam” tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông; các hoạt động thể thao quần chúng cũng được triển khai nhằm khuyến khích kết hợp hoạt động thể thao với giao lưu văn hóa cộng đồng, tạo không khí vui tươi, lành mạnh…

Mỗi xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố cũng dự kiến tổ chức hoặc lồng ghép ít nhất 1 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm, giáo dục di sản hoặc giao lưu văn hóa cộng đồng và ít nhất 1 hoạt động thể dục, thể thao hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24.11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11…