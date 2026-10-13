Nhiều địa phương 'tung' kế hoạch kích cầu du lịch cuối năm

Ảnh minh họa: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến du lịch, nghỉ ngơi sau một năm làm việc. Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice, nhu cầu du lịch nội địa dịp cuối năm đang có dấu hiệu cải thiện, nổi bật ở nhóm khách gia đình, khách đoàn doanh nghiệp và khách lựa chọn các kỳ nghỉ ngắn.

Dù nhu cầu có dấu hiệu cải thiện, du khách có xu hướng so sánh nhiều lựa chọn trước khi quyết định và chỉ sẵn sàng chi trả khi nhận thấy giá trị tương xứng với chi phí bỏ ra. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch cuối năm có xu hướng tăng, việc lên kế hoạch sớm giúp du khách chủ động hơn về ngân sách, lịch trình và phương án di chuyển.

LÂM ĐỒNG

Festival Hoa Đà Lạt từ lâu đã là một trong những “điểm hẹn” quan trọng của du lịch Lâm Đồng dịp cuối năm. Năm 2026, sự kiện được tổ chức vào cuối tháng 12, với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”.

Không chỉ tập trung tại quảng trường Lâm Viên, Festival năm nay lan tỏa đến các phường, xã. Các công trình hoa, tuyến đường hoa, tiểu cảnh và không gian cảnh quan được đầu tư theo hướng tiếp tục duy trì ít nhất đến qua Tết Nguyên đán. Cách làm này đưa festival ra khỏi những ngày cao điểm, đồng thời tạo thêm không gian để người dân và du khách thưởng lãm, trải nghiệm.

Ảnh: Lamdongconnection

Trong 11 chương trình chính, bên cạnh khai mạc và bế mạc còn có trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh; hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phiên chợ rau - hoa và phố trà - cà phê - rượu vang; giải Dalat Palace Floral Golf Invitational; liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc khu vực miền Trung - Tây nguyên và Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam năm 2026; bế mạc Liên hoan tiếng hát truyền hình Lâm Đồng lần thứ nhất; Carnival ban nhạc và nhóm nhảy hiện đại...

Nhiều doanh nghiệp cũng chủ động đưa ra ưu đãi riêng cho người dân trong tỉnh, qua đó khuyến khích người dân khám phá những sản phẩm ngay trên quê hương mình. Như tại Lâu đài Rượu vang RĐ giảm giá vé 120.000 đồng, áp dụng đến hết ngày 31/12. Tuyến tàu Đà Lạt - Trại Mátcũng giảm 40% giá vé cho người dân trong tỉnh đến hết ngày 31/10.

THÁI NGUYÊN

Trước thềm Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026, diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết đoàn tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên với chủ đề "Hành trình về với xứ Trà" đang mở ra mô hình du lịch kết hợp trải nghiệm đường sắt với khám phá văn hóa địa phương.

Dự kiến, có 6 chuyến tàu phục vụ du khách trong các ngày 30, 31/10 và 1, 5, 6, 7/11. Ông Nguyễn Hữu Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên, cho biết các đơn vị đã xây dựng 5 chương trình tham quan gắn với tuyến đường sắt. Trong đó, chương trình "Tân Cương tinh hoa - Sắc bản Thái Hải" đưa du khách đến vùng chè Tân Cương, tìm hiểu quy trình sản xuất, thưởng trà và trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải.

Ảnh: Tràng An Travel, Dạ Hương Tourist

Với những người yêu thiên nhiên, chương trình kết nối vùng chè Cầu Đá, La Bằng với hồ Núi Cốc mang đến cơ hội khám phá cảnh quan, tìm hiểu nghề chè và trải nghiệm du lịch sinh thái. Trong khi đó, hành trình "Huyền tích Đuổm - Hương trà Khê Cốc" kết hợp tham quan Đền Đuổm, tìm hiểu những câu chuyện lịch sử gắn với danh tướng Dương Tự Minh và khám phá văn hóa trà địa phương.

Hai chương trình còn lại mở rộng phạm vi trải nghiệm. "Mây ngàn Shan Tuyết - Sóng nước Hồ Ba Bể" được thiết kế trong 2 ngày, kết nối vùng chè Shan Tuyết Bằng Phúc với hồ Ba Bể, động Hua Mạ và các điểm đến gắn với đời sống cộng đồng. Còn "Sắc màu di sản - Hương trà Trại Cài" kết hợp tham quan di tích, trải nghiệm vùng chè Trại Cài, tìm hiểu quy trình chế biến trà, khám phá Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Festival Trà.

CAO BẰNG

Chuẩn bị cho mùa du lịch cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai chương trình kích cầu du lịch với 160 gói ưu đãi của 110 đơn vị, trải rộng từ lưu trú, ẩm thực, lữ hành đến vận chuyển và mua sắm đặc sản.

Trong lĩnh vực lưu trú, 50 đơn vị đăng ký 58 gói, giảm 10 - 30% giá phòng và kèm nhiều tiện ích. Điển hình, Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh (Giao Tế) giảm 30% giá phòng. Khách sạn Dương Hà giảm đến 30%, miễn phí gửi xe và tặng cà phê sáng. Nasan Green Farm giảm 10 - 30% khi khách đặt từ 4 phòng. Hợp tác xã Pá Mế (Mế Farmstay) giảm 25% giá phòng từ đêm thứ 2, tặng trải nghiệm chèo SUP/bè gỗ và ngâm chân thảo mộc...

Ảnh: BQL Khu du lịch thác Bản Giốc

Ở nhóm ẩm thực, 11 nhà hàng, cơ sở kinh doanh đăng ký 15 gói ưu đãi, combo và trải nghiệm hương vị địa phương. Trong khi đó, 22 cơ sở mua sắm đặc sản triển khai 44 gói kích cầu đối với các sản phẩm như chè Kolia, thạch đen, miến dong, bánh khảo, lạp xưởng. Công ty TNHH Hatodo áp dụng chiết khấu 10% hóa đơn và giảm 15% cho các dòng trà đặc sản.

Lĩnh vực lữ hành, Công ty Cổ phần Du lịch Cao Bằng giảm 80.000 đồng/người cho tour liên kết biên giới quốc tế “Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc)”, còn 710.000 đồng/khách đối với đoàn từ 10 người... Các gói kích cầu đã được rà soát, thẩm định và chuẩn hóa thông tin, công khai địa chỉ, số điện thoại và mã QR. Du khách có thể tra cứu thông tin trên Cổng thông tin du lịch của tỉnh.

QUẢNG NINH

Thực hiện Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 18/8/2026 của UBND thành phố Quảng Ninh, cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã đồng loạt triển khai nhiều chính sách ưu đãi. Cụ thể, hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao áp dụng mức ưu đãi từ 20% đến trên 60%, đi kèm bữa sáng, bữa chính, đồ uống, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các tiện ích dành cho khách lưu trú.

Trong đó, Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre Hotel giảm 55%. FTE Hạ Long giảm từ 46 – 60%. Mường Thanh Quảng Ninh giảm từ 40 - 57%. À La Carte Hạ Long giảm 40%. Hoàng Gia Hạ Long giảm từ 30 – 40%... Các gói nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ giúp du khách có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả. Nhiều nhà hàng, đơn vị dịch vụ cũng tham gia bằng chính sách tặng đồ uống, ưu đãi trực tiếp.

Ảnh: Legacy Yen Tu - MGallery

Cùng các gói lưu trú, tham quan, ẩm thực, vận chuyển là chương trình “Hộ chiếu Di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử” kết nối các sản phẩm, điểm đến gắn với Di sản thế giới vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bạch Đằng, Bảo tàng Quảng Ninh, các làng nghề truyền thống triển khai từ thu đông tới hết năm 2026.

Trên nền sản phẩm đó, các sự kiện được bố trí theo nhiều “mạch” để tạo thêm lý do đến và ở lại cho du khách: Lễ hội mùa thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh; Marathon quốc tế Di sản Hạ Long, Global Gate Halong ESG++ Marathon; Triển lãm Đặc sản vùng miền Sắc thu Quảng Ninh... Tại khu vực trung tâm của thành phố, Halo Bay Show, VuiFest, pháo hoa định kỳ, cùng giao lưu Việt Nam - Quảng Tây, Countdown cuối năm... tạo thêm nhịp sôi động từ các gói sản phẩm liên kết.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nhiều sự kiện, ưu đãi chưa đồng nghĩa với một mùa du lịch hấp dẫn nếu thiếu sự liên kết. Khi sự kiện được đóng thành tour, combo và chuỗi dịch vụ, du khách có thể tiếp tục khám phá ẩm thực, di sản, mua sắm. Khi đó, sự kiện mới thực sự trở thành “cửa vào” của một hành trình. Chính vì vậy, những tín hiệu ban đầu từ các sản phẩm mới cần tiếp tục được nối thành một hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ. Các địa phương cần tăng liên kết về lịch trình, giao thông, thông tin, ưu đãi và chất lượng phục vụ giữa các điểm đến. Kinh tế đêm cũng phải có thêm trải nghiệm đặc trưng, thay vì chỉ kéo dài giờ hoạt động. Hiệu quả kích cầu vì thế không chỉ nằm ở lượng khách, mà còn ở thời gian lưu trú, mức chi tiêu và khả năng quay lại.