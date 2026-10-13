Các tuyến đường người dân TP.HCM có thể đứng để tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Ngày 14/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Đây là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo kế hoạch, lúc 7 giờ 30 ngày 14/10, lễ dâng hoa, dâng hương sẽ diễn ra tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên Lê Thị Riêng. Đến 8 giờ cùng ngày, lễ viếng và truy điệu chính thức bắt đầu.

Đoàn xe thực hành lộ trình đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM trong buổi tổng duyệt. Ảnh: Báo Điện tử Chính Phủ chuyên trang TP.HCM.

Sau khi hoàn tất các nghi thức, 731 hài cốt liệt sĩ sẽ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình) để an táng. Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày.

Đáng chú ý, hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng dự kiến kéo dài khoảng 26 km, đi qua nhiều tuyến đường lớn của TP.HCM.

Cụ thể, đoàn xe sẽ xuất phát từ Công viên Lê Thị Riêng, lần lượt di chuyển qua đường Trường Sơn, đường Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, tiếp tục theo đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội trước khi đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Như vậy, người dân có thể lựa chọn những vị trí phù hợp dọc các tuyến đường kể trên để đứng tiễn đưa đoàn xe, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì đất nước.

Trước đó, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM cũng trân trọng mời người dân sinh sống dọc tuyến đường đoàn xe đi qua thuộc 11 phường: Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình, ra đứng tại vỉa hè, cầm nhành hoa trắng thành kính tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ. Việc tiễn đưa cần đảm bảo trang nghiêm, an toàn, không gây mất an ninh, trật tự hoặc ảnh hưởng đến giao thông.