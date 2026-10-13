Xã miền núi ở An Giang chăm lo đồng bào Khmer vui Lễ Sen Đôn Ta

Lãnh đạo xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) chúc mừng Lễ Sen Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer.

Những ngày này, không khí Sen Đôn Ta đang rộn ràng tại các phum, sóc trên địa bàn xã Ô Lâm (tỉnh An Giang). Với khoảng 65% dân số là đồng bào Khmer, 15 chùa Khmer và 12 người có uy tín, xã Ô Lâm xác định chăm lo để đồng bào đón lễ truyền thống vui tươi, đầm ấm là một trong những nhiệm vụ quan trọng, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Khmer.

Chung vui cùng đồng bào

Sen Đôn Ta là lễ truyền thống có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ. Đây là dịp để các gia đình tưởng nhớ, tri ân ông bà, tổ tiên; đồng thời gặp gỡ, thăm hỏi, cùng nhau vun đắp tình làng nghĩa xóm và gìn giữ những phong tục tốt đẹp được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tại Ô Lâm, một xã dân tộc và miền núi với khoảng 65% dân số là đồng bào Khmer, Sen Đôn Ta năm nay càng thêm ý nghĩa khi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội dành nhiều sự quan tâm chăm lo toàn diện đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân.

Lãnh đạo xã Ô Lâm thăm, tặng quà các chùa Khmer nhân dịp Lễ Sen Đôn Ta.

Xã thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã và các ngành liên quan trực tiếp đến thăm hỏi, chúc mừng. Các đoàn lần lượt đến 15 chùa Khmer, chúc lễ 1 vị Hòa thượng, 12 người có uy tín trong cộng đồng Phật giáo Nam tông Khmer và 15 gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại những điểm đến, lãnh đạo xã gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc, sư sãi và đồng bào Khmer; đồng thời thăm hỏi tình hình đời sống, động viên người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, tham gia xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm, bà Néang Sâm Bô cho biết, chăm lo đời sống đồng bào Khmer, nhất là trong những dịp lễ, Tết truyền thống, luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà không chỉ thể hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước mà còn là dịp để chính quyền gần dân hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết thêm: "Sen Đôn Ta là lễ truyền thống có ý nghĩa sâu sắc. Địa phương luôn mong muốn người dân đón lễ vui tươi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của các vị chức sắc, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng quê hương”.

Triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền và bảo đảm an ninh

Cùng với công tác chăm lo an sinh xã hội, UBND xã Ô Lâm còn tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền và cổ động trực quan nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Hệ thống Đài truyền thanh xã, Trang thông tin điện tử, trang Fanpage và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về ý nghĩa truyền thống, giá trị lịch sử - văn hóa của Lễ Sen Đôn Ta. Các tin, bài tập trung biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự của đồng bào Khmer. Bên cạnh đó, công tác cổ động trực quan được triển khai rực rỡ với nhiều băng rôn, pa-nô, khẩu hiệu chúc mừng được treo tại trụ sở UBND xã, khu vực trung tâm và dọc các trục đường chính.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp cùng Ban quản trị các chùa tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đón lễ trên tinh thần đoàn kết, tiết kiệm. Đồng thời, Ban nhân dân các ấp tích cực tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khu dân cư, giúp các phum, sóc khoác lên mình vẻ đẹp trang trọng, sạch đẹp trong những ngày hội.

Xã Ô Lâm tổ chức các trò chơi dân gian cho thiếu nhi vui Lễ Sen Đôn Ta.

“Đặc biệt, để không gian lễ hội diễn ra từ ngày 10/10 đến hết ngày 12/10/2026 (nhằm mùng 1, 2 và 3 tháng 9 âm lịch) được trọn vẹn, Công an xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự cử cán bộ, chiến sĩ trực chốt tại các điểm chùa nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra Lễ.

Các lực lượng phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các điểm chùa, khu vực sinh hoạt văn hóa cộng đồng; chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây rối trật tự hoặc trộm cắp. Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng sẵn sàng phương án ứng phó sự cố, thiên tai khi có tình huống khẩn cấp, quyết tâm mang lại cho đồng bào Khmer một mùa lễ an toàn tuyệt đối”, bà Néang Sâm Bô, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm chia sẻ.

Chăm lo đi đôi với gìn giữ bản sắc

Ở xã Ô Lâm, những ngôi chùa Khmer không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo mà còn là không gian văn hóa cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều giá trị truyền thống của đồng bào Khmer.

Với 15 chùa Khmer trên địa bàn, địa phương xác định đây là nguồn lực quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các vị sư sãi, chức sắc tôn giáo và người có uy tín được phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động, giáo dục thế hệ trẻ và giữ gìn những phong tục, tập quán tốt đẹp.

CLB Dì kê xã Ô Lâm biểu diễn phục vụ người dân tại chùa Sre Bưng.

Tại các ngôi chùa Khmer, không khí Sen Đôn Ta những ngày này trở nên trang trọng, ấm áp. Người dân đến chùa thực hiện các nghi lễ truyền thống, gặp gỡ, thăm hỏi nhau và cùng hướng về ông bà, tổ tiên.

Hòa thượng Chau Sơn Hy, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Trụ trì chùa Sà Lôn, chia sẻ: “Đối với đồng bào Khmer, chùa luôn là nơi người dân gửi gắm đời sống tinh thần. Việc cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đến thăm hỏi, chúc lễ các chùa, chức sắc, người có uy tín và gia đình chính sách là sự động viên rất quý báu, thể hiện sự quan tâm, gắn bó với đồng bào. Qua đó, người dân càng tin tưởng và tích cực đồng hành cùng chính quyền địa phương trong xây dựng quê hương”.

Không chỉ chăm lo trong dịp lễ, Ô Lâm còn chú trọng bảo tồn văn hóa Khmer bằng những việc làm cụ thể. Địa phương duy trì câu lạc bộ dì kê; hỗ trợ dàn nhạc ngũ âm cho đội văn nghệ Khmer tại ấp Phước Lợi. Địa phương cũng duy trì dạy chữ Khmer tại các chùa, nhất là trong dịp hè, giúp con em đồng bào Khmer biết đọc, viết tiếng mẹ đẻ, hiểu thêm về văn hóa, phong tục, tập quán của dân tộc. Tổ chức các hoạt động văn hóa gắn với lễ hội truyền thống, trong đó có hội thi giã cốm dẹp mừng lễ hội Ok Om Bok. Những hoạt động tưởng như giản dị này lại tạo nên không gian để người dân, nhất là thanh thiếu niên, trực tiếp tham gia, trải nghiệm và hiểu hơn về những giá trị văn hóa được cha ông gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đại đức Chau Chap, trụ trì chùa Sre Bưng cho biết: “Được sự quan tâm của Đảng, nhà nước tạo điều kiện cho chùa duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống như đội múa trống Chhay-dăm, đội nhạc ngũ âm thường xuyên biểu diễn vào các dịp lễ hội lớn của đồng bào như Chol Chnam Thmay, Sene Dolta, hay Ok Om Bok. Chính quyền cũng quan tâm mời đội văn nghệ Khmer tỉnh An Giang phục vụ người dân tại chùa và dịp Chol Chnam Thmay. Mới đây UBND xã, Bảo tàng tỉnh An Giang cũng tạo điều kiện cho câu lạc bộ nghệ thuật sân khấu dì kê của xã tổ chức biểu diễn phục vụ giao lưu cùng đồng bào Khmer tại chùa".

Để văn hóa trở thành sức mạnh cộng đồng

Ở một xã dân tộc và miền núi như Ô Lâm, chăm lo đồng bào Khmer không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất hay tổ chức thăm hỏi, mà còn là sự chủ động trong quản lý, điều hành, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để bà con phát huy vai trò chủ thể trong bảo tồn văn hóa và xây dựng đời sống mới.

Từ những chuyến thăm quà nghĩa tình, kế hoạch tuyên truyền rộng rãi, phương án đảm bảo an ninh trật tự nghiêm ngặt, đến việc duy trì dạy chữ Khmer, câu lạc bộ dì kê, đội văn nghệ ngũ âm... cấp ủy và chính quyền xã Ô Lâm đang từng bước đưa các giá trị văn hóa Khmer hiện diện bền vững trong đời sống đương đại.

Đội văn nghệ Khmer tỉnh An Giang biểu diễn phục vụ tại chùa Sre Bưng.

Sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân, sự vào cuộc tích cực của các ban ngành, đoàn thể và 12 người có uy tín trong cộng đồng chính là cầu nối vững chắc giúp các chính sách dân tộc đi vào thực tiễn.

Sen Đôn Ta năm nay vì thế không chỉ mang đến niềm vui trong mỗi gia đình, phum sóc mà còn lan tỏa thông điệp về sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành giữa chính quyền với nhân dân. Từ những phần quà nghĩa tình, lời chúc mừng tại các ngôi chùa đến những hoạt động bảo tồn văn hóa được duy trì thường xuyên, Ô Lâm đang góp phần để mỗi mùa Sen Đôn Ta trở thành dịp kết nối cộng đồng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đó cũng là cách để những giá trị văn hóa Khmer không chỉ được gìn giữ mà tiếp tục được trao truyền, lan tỏa, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần cùng đồng bào chung tay xây dựng quê hương Ô Lâm ngày càng phát triển.