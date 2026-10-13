Lai Châu trao giải Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật năm 2026

Kết quả, Ban Tổ chức trao 26 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba và 12 giải Khuyến khích. Ảnh: H. Hùng

Chiều 12.10, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật viết về Lai Châu năm 2026 tổ chức Lễ tổng kết và trao giải với chủ đề “Lai Châu - Mạch nguồn văn hóa, tiềm năng, động lực phát triển”. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu tỉnh, kết nối trực tuyến với 36 điểm cầu xã trên địa bàn.

Sau hơn 3 tháng phát động, từ ngày 2.6 đến 15.9, Cuộc thi tiếp nhận 229 tác phẩm của 144 tác giả đến từ 21 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong độ tuổi từ 13 đến 86. Trong đó, có 108 tác phẩm của tác giả trong tỉnh và 121 tác phẩm của tác giả ngoài tỉnh, gồm 100 truyện ngắn và 129 tác phẩm ký.

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm cơ bản bám sát chủ đề, phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa, bản sắc các dân tộc và những đổi thay trong đời sống kinh tế - xã hội của Lai Châu. Nhiều tác phẩm thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo trong cách tiếp cận, khai thác chất liệu thực tế và khắc họa hình ảnh con người vùng cao.

Kết quả, Ban Tổ chức lựa chọn 26 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 13 truyện ngắn và 13 tác phẩm ký, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

Hai giải Nhất thuộc về tác giả Đặng Thị Thúy (Hải Phòng) với truyện ngắn Hoa Tớ dày vẫn nở dọc triền nương và tác giả Đinh Hồng Dương (Lai Châu) với tác phẩm ký Chuyện kể dưới tán đỗ quyên ngàn năm.

Cuộc thi còn nhận được sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Moonlight - Cụm nhà máy thủy điện Nậm Na 1, 2, 3, với kinh phí tài trợ 200 triệu đồng, góp phần nâng cao giá trị giải thưởng và khuyến khích hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật.

Tại buổi lễ, ông Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và lao động sáng tạo của các tác giả. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đưa những tác phẩm chất lượng đến gần hơn với công chúng, để giá trị sáng tác không chỉ dừng lại ở giải thưởng mà tiếp tục lan tỏa trong đời sống.

Theo đó, các cơ quan báo chí, tạp chí văn nghệ và ngành Giáo dục được đề nghị tăng cường giới thiệu, phổ biến những tác phẩm tiêu biểu trên các nền tảng truyền thông; nghiên cứu lựa chọn tác phẩm phù hợp phục vụ giảng dạy, góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương và phát triển văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, cần khai thác những câu chuyện, hình ảnh, địa danh và giá trị văn hóa đặc sắc được phản ánh trong tác phẩm để xây dựng nội dung quảng bá điểm đến, sản phẩm truyền thông du lịch; khuyến khích chuyển thể, sân khấu hóa nhằm tạo thêm những cách tiếp cận hấp dẫn về Lai Châu.

Các cấp ủy, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu tiếp tục quan tâm phát triển văn học, nghệ thuật; tạo điều kiện để các tác giả, nghệ sĩ, nghệ nhân sáng tạo, sưu tầm, phục dựng, gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Qua đó, phát huy nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển du lịch, kinh tế và làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân.