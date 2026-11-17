Ngay từ khi cuộc thi chưa bắt đầu, sân Trường THCS Tây Mỗ đã rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng loa đài, tiếng học sinh cổ vũ. Cuộc thi quy tụ 60 thí sinh xuất sắc, đại diện cho gần 5.000 học sinh đến từ 3 phân hiệu của nhà trường. Các em ngồi ngay ngắn, tay cầm sẵn bảng, bút, ánh mắt toát lên vẻ tự tin, quyết tâm. Những giai điệu hào hùng về biển, đảo quê hương vang lên, cả sân trường như vỡ òa trong những tràng pháo tay giòn giã, hòa cùng sắc đỏ cờ Tổ quốc và băng rôn trên tay các cổ động viên.

Cuộc thi diễn ra qua 4 phần: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”. Trong không khí hào hứng, các em tranh tài sôi nổi qua hệ thống câu hỏi về chủ quyền biển, đảo, pháp luật về biển, đảo Việt Nam, truyền thống quê hương và kỹ năng học đường. Sức nóng của sân đấu càng tăng qua những phần thi cứu trợ, nơi các thầy, cô giáo và chiến sĩ cảnh sát biển nhiệt tình “tiếp lửa”, mang lại cơ hội trở lại sàn thi đấu cho nhiều thí sinh.

Các đại biểu và thí sinh tham gia cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” .

Trải qua những phần thi hấp dẫn, gay cấn, Ban tổ chức đã chọn được 1 thí sinh đoạt giải nhất, 2 thí sinh đoạt giải nhì, 4 em đoạt giải ba và 8 em đoạt giải khuyến khích. Cùng với đó, Ban tổ chức trao 25 giải bổ trợ trong cuộc thi vẽ tranh và làm video clip với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và người chiến sĩ cảnh sát biển”.

Tự hào giành vòng nguyệt quế cùng giải nhất, em Đỗ Hữu Minh Triết, học sinh Lớp 8A1.10, Trường THCS Tây Mỗ (trường chính), chia sẻ: “Em vô cùng hồi hộp nhưng cũng rất vui sướng, tự hào. Trước khi đến với sân chơi này, kiến thức của chúng em về biển, đảo chủ yếu qua sách vở. Qua quá trình ôn luyện và trải nghiệm từng vòng thi gay cấn, mỗi câu hỏi đều mở ra những bài học thực tế, sinh động về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Em và các bạn cũng hiểu rõ hơn những kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước tệ nạn xã hội”.

Trong khuôn khổ các hoạt động của cuộc thi, Vùng Cảnh sát biển 1 đã trao 50 suất quà, 50 suất học bổng tiếng Anh EDUPIA cùng 10 xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại các phân hiệu của Trường THCS Tây Mỗ.

Dự và cổ vũ cuộc thi, Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1 chia sẻ: Đề án tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, giao Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp thực hiện. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; lịch sử, địa lý, truyền thống quê hương, đất nước. Qua đó, bồi đắp tình yêu biển, đảo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển.