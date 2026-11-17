Tấm gương tận tuỵ

Tháng 11/2026 là dấu mốc khép lại hành trình gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người đầy tự hào của cô giáo Võ Thu Hương, giáo viên Lớp Chồi A, Trường Mầm non Tân Thành, phân hiệu Mầm non Bông Hồng, phường Tân Thành. Dù chỉ còn đếm ngược từng ngày trước khi nghỉ hưu, thay vì chọn an nhàn, cô giáo Thu Hương lại dấn thân vào thử thách hoàn toàn mới: Học làm công dân số.

Cô giáo Võ Thu Hương tâm sự: "Ban đầu mọi thứ đều bỡ ngỡ và khó khăn, nhưng nhờ sự động viên của ban giám hiệu cùng sự tận tình hỗ trợ từ các đồng nghiệp trẻ, tôi dần yêu thích và chủ động tìm tòi thêm khi về nhà. Nhờ đó, tôi làm chủ các ứng dụng số và tự tin thiết kế những bài giảng sinh động giảng dạy các bé Lớp Chồi A".

Cô giáo Võ Thu Hương là tấm gương sáng, góp phần cho phong trào “Bình dân học vụ số” nhanh chóng lan toả đến 1 điểm chính và 7 phân hiệu của Trường Mầm non Tân Thành - nơi đang chăm sóc, nuôi dưỡng 1.350 trẻ.

Các cô giáo Trường Mầm non Tân Thành, phân hiệu Mầm non Bông Hồng, hỗ trợ nhau nâng cao kiến thức, kỹ năng công nghệ số.

Bà Phạm Thị Lắm, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Thành, nhấn mạnh: "Kết quả của phong trào "Bình dân học vụ số" không nằm ở việc sử dụng nhiều ứng dụng hay công nghệ hiện đại, mà ở chỗ công nghệ thực sự giúp công việc thuận lợi hơn, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được nâng lên và phụ huynh được tiếp cận các tiện ích số thuận lợi nhất”.

Thấm nhuần phương châm "Mỗi cán bộ, giáo viên là một người học số; mỗi giáo viên là một cầu nối lan toả kỹ năng số đến phụ huynh", tập thể nhà trường chủ động khắc phục khó khăn về hạ tầng và thiết bị. Giáo viên không chỉ sử dụng kho học liệu số khổng lồ với hơn 9.130 bài giảng điện tử và hơn 2.000 video của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, nền tảng học trực tuyến "Bình dân học vụ số" của tỉnh Cà Mau, mà còn mạnh dạn tiếp cận trí tuệ nhân tạo (AI).

Các cô giáo Trường Mầm non Tân Thành ứng dụng công nghệ thông tin trong nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy trẻ.

Cô giáo Trần Thị Kiều Diễm, giáo viên Lớp Lá A, cho biết: "Chúng tôi thường tìm kiếm, chọn lọc hình ảnh, video và tài liệu trực quan trên Internet để bổ sung vào giờ học. Khi dạy trẻ khám phá thế giới động vật, thực vật hay các hiện tượng tự nhiên, những hình ảnh minh hoạ sinh động giúp các em dễ hiểu và hứng thú hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dù công nghệ mang lại nhiều bước đột phá, nhưng các cô giáo luôn giữ vững nguyên tắc sư phạm: kết hợp công nghệ với hoạt động vui chơi, trải nghiệm thực tế, tuyệt đối không lạm dụng thiết bị điện tử đối với trẻ mầm non".

Thực học, thực hành

Khơi dậy tinh thần tự học, ứng dụng công nghệ số và AI một cách an toàn, có trách nhiệm cũng chính là mục tiêu cốt lõi được Trường THPT Cà Mau triển khai sâu rộng.

Việc đưa AI vào môi trường giáo dục được thực hiện bài bản, thận trọng. Ðầu tháng 10 vừa qua, 160 giáo viên của trường đã hoàn thành chương trình học tập trên nền tảng "Bình dân học vụ số" của tỉnh Cà Mau. Nhà trường đã sẵn sàng các điều kiện để triển khai dạy kỹ năng sử dụng AI cho học sinh với định hướng 12 tiết/lớp/năm học ngay khi Bộ Giáo dục và Ðào tạo phân phối chương trình cụ thể.

Ông Võ Thanh Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Cà Mau, chia sẻ: "Nhà trường chú trọng việc tập huấn ứng dụng AI cho toàn thể giáo viên, nhưng luôn nhắc nhở phải cân nhắc kỹ lưỡng khi sử dụng, hướng đến xây dựng môi trường mà thầy và trò đều chủ động làm chủ công nghệ chứ không phụ thuộc vào chúng".

Bên cạnh đó, giáo viên còn chủ động đưa công nghệ vào việc học tập của học sinh. Thầy giáo Trần Thanh Duy, Tổ trưởng Tổ Tin học - Thể dục - Quốc phòng, cho biết, nhà trường đã cài đặt ứng dụng Azota để học sinh ôn tập, tự học mọi lúc, mọi nơi.

Học sinh Lớp 10B1, Trường THPT Cà Mau, sử dụng phần mềm Azota để ôn tập.

Em Nguyễn Khải Ðăng, Lớp 10B1, chia sẻ: "Ứng dụng Azota hiện đại và dễ sử dụng. Ngoài ra, em còn tìm hiểu ứng dụng trò chơi "Ngôi nhà thanh xuân" để vừa giải trí, vừa bổ trợ việc học, đồng thời khai thác AI có chừng mực để tránh bị phụ thuộc".

Từ những bước chân miệt mài bên trang giáo án số của cô giáo sắp về hưu Võ Thu Hương, đến sự năng động, sáng tạo của tập thể sư phạm Trường Mầm non Tân Thành và Trường THPT Cà Mau, phong trào “Bình dân học vụ số” tại vùng đất mũi đang viết nên những câu chuyện đẹp. Công nghệ giờ đây không còn là khoảng cách, mà trở thành cầu nối tri thức vững chắc, thắp sáng tương lai cho thế hệ trẻ Cà Mau trong kỷ nguyên số.