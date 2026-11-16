Nhiều trường đổi lịch học, dạy online trong dịp nghỉ 24/11

Nhiều trường đại học tổ chức học online, tạo điều kiện để sinh viên thuận tiện di chuyển trong dịp nghỉ 24/11. Ảnh minh họa: Linh Huỳnh.

Mới đây, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) thông báo viên chức, người lao động, giảng viên và người học được nghỉ 5 ngày, từ 20/11 đến hết ngày 24/11. Nhà trường thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ hai (23/11) sang thứ bảy (28/11).

Theo đó, ngày 28/11, giảng viên và sinh viên trở lại giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu. Đối với các lịch dạy bù ngày 21 và 22/11, giảng viên đăng ký trên Dashboard cá nhân, có thể lựa chọn hình thức giảng dạy trực tiếp hoặc trực tuyến.

Trong khi đó, trường Đại học Thương mại lựa chọn phương án chuyển toàn bộ lớp học trực tiếp sang trực tuyến trong ngày 23/11. Theo thông báo của nhà trường, việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên di chuyển nhân dịp nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam.

Chính sách này áp dụng với toàn bộ sinh viên các hệ đào tạo chính quy, vừa làm vừa học và đào tạo quốc tế có lịch học trực tiếp trong ngày 23/11. Các lớp chuyển sang học trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams, giữ nguyên lịch học và ca học theo thời khóa biểu.

Nhà trường đề nghị sinh viên, học viên chủ động theo dõi thông báo từ giảng viên, kiểm tra kết nối Internet và tham gia lớp học đúng giờ, đầy đủ.

Một số trường khác lựa chọn phương án cho sinh viên nghỉ liên tục trong dịp này. Ví dụ, trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo toàn thể học viên, sinh viên được nghỉ từ ngày 20/11 đến hết ngày 24/11. Sinh viên trở lại học tập bình thường theo thời khóa biểu từ ngày 25/11.

Đối với sinh viên đang thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp và bệnh viện, lịch thực tập được thực hiện theo kế hoạch chung của đơn vị tiếp nhận và nhà trường.

Tương tự, trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo toàn trường nghỉ từ ngày 20/11 đến hết ngày 24/11, trở lại học tập và làm việc từ ngày 25/11. Các khoa, viện sẽ sắp xếp lịch học bù sau kỳ nghỉ.

Nhà trường cũng lưu ý sinh viên tiếp tục theo dõi lịch học, lịch thi trên cổng thông tin người học để cập nhật các điều chỉnh liên quan.

Không riêng các trường đại học, một trường phổ thông tại TP.HCM cũng điều chỉnh hình thức học tập trong những ngày này. Trường THCS - THPT Hồng Đức thông báo học sinh nghỉ ngày 20/11 và 24/11, đồng thời chuyển một số buổi học sang hình thức trực tuyến.

Cụ thể, học sinh học trực tuyến theo thời khóa biểu vào sáng 21/11 và ngày 23/11. Từ ngày 25/11, các em trở lại trường học bình thường. Nhà trường đề nghị phụ huynh phối hợp nhắc nhở học sinh tham gia lớp học đúng giờ, chuẩn bị thiết bị và đường truyền Internet, đồng thời bảo đảm không gian học tập phù hợp.