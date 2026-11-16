Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thăm, chúc mừng Đại học Đà Nẵng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Cùng theo đoàn có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại buổi gặp mặt, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo thành phố đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Đại học Đà Nẵng hiện là một trong ba trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu cả nước, với quy mô khoảng 73.000 sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và lưu học sinh quốc tế.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tặng hoa chúc mừng tại buổi gặp mặt

Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Đại học Đà Nẵng đã cung ứng hàng vạn kỹ sư, cán bộ quản lý, chuyên gia, nhà giáo và nhà khoa học phục vụ phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu viên có hơn 1.000 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, trong đó hơn 53% có trình độ tiến sĩ trở lên. Đặc biệt, mùa tuyển sinh năm 2026, đơn vị đạt 100% chỉ tiêu với hơn 18.000 tân sinh viên.

Công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nhóm nghiên cứu mạnh, triển khai các đề tài, dự án trọng điểm cấp Nhà nước, bộ, ngành, địa phương và hợp tác với doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Bình quân mỗi năm, Đại học Đà Nẵng có hơn 600 công trình, bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế.

Trước những kết quả đạt được, lãnh đạo Đại học Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố trong định hướng phát triển, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chúc mừng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, giảng viên, nhà khoa học và người lao động Đại học Đà Nẵng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận, trân trọng những đóng góp tâm huyết, tận tụy của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của thành phố và đất nước.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi gặp mặt

Đánh giá cao những kết quả Đại học Đà Nẵng đạt được, nhất là trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực ở các lĩnh vực mới, Bí thư Thành ủy khẳng định đây là cơ sở giáo dục đại học có uy tín, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Nhấn mạnh Đại học Đà Nẵng là đối tác đặc biệt quan trọng của thành phố trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, Bí thư Thành ủy cho biết thành phố ủng hộ định hướng phát triển Đại học Đà Nẵng trở thành đại học quốc gia. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu; tăng cường đặt hàng các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu gắn với yêu cầu phát triển thực tiễn.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý các cơ quan chức năng quan tâm phối hợp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án tại khu Làng Đại học, góp phần tạo nền tảng và không gian phát triển lâu dài cho Đại học Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cùng đoàn chụp hình lưu niệm với Đại học Đà Nẵng

Dịp này, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến đội ngũ nhà giáo, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học; đồng thời mong muốn Đại học Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục đại học, khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu của khu vực và cả nước.

Công Hạnh