Phường Thanh Khê tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã quyết định tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 42 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; công nhận 8 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc năm học 2025-2026. UBND phường Thanh Khê cũng trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm học vừa qua.

Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường THCS Chu Văn An.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên ngành giáo dục phường triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông đối với bậc tiểu học và THCS. Công tác lựa chọn sách giáo khoa tại các trường học được triển khai đúng quy định.

Lãnh đạo phường Thanh Khê tặng hoa chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Qua các năm triển khai chương trình mới, các nhà trường đã chú trọng đổi mới quản trị theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của đơn vị mình và phát huy tính tự chủ trong việc xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường. Các cô giáo, thầy giáo cơ bản đã biết vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển toàn diện cả phẩm chất và năng lực học sinh. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh đồng bộ: 100% cơ sở giáo dục sử dụng học bạ số, sổ điểm điện tử; nhiều giáo viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong soạn giảng; phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai rộng khắp.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng Trần Nguyễn Minh Thành trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 6 tập thể.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Khê trao Giasy chứng nhận cho các tập thể lao động xuất sắc.

Phát biểu tại lễ tuyên dương khen thưởng, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến nhấn mạnh, năm học 2026-2027, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, với chủ đề “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”; trọng tâm là cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW, thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS. Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng là cơ hội để ngành Giáo dục thực hiện được mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

PHƯƠNG KIẾM