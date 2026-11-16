Các trường đại học Mỹ chịu sức ép tài chính do sụt giảm sinh viên quốc tế

Đại học Đặc khu Columbia (University of the District of Columbia - UDC). Đây là trường đại học công lập duy nhất tại thủ đô Washington D.C. và có chương trình tiếp nhận sinh viên quốc tế. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Số lượng sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học Mỹ đang giảm xuống, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump siết chặt chính sách nhập cư và tái định hình hệ thống giáo dục đại học.

Theo một khảo sát từ Viện Giáo dục Quốc tế (Institute of International Education) công bố ngày 16/11, các trường đại học tại Mỹ ghi nhận số lượng sinh viên quốc tế theo học trong mùa Thu năm 2026 giảm 9% so với năm ngoái.

Số lượng sinh viên mới lần đầu tiên đến Mỹ cũng giảm đến 15%. Mức sụt giảm lớn nhất ghi nhận ở bậc sau đại học với số lượng sinh viên quốc tế giảm 15%.

Nguyên nhân lớn nhất được cho là bởi sự thay đổi chính sách nhập cư của Mỹ. Năm 2025, sự sụt giảm về số lượng sinh viên nhập học phần nào được bù đắp bởi một lượng lớn sinh viên vẫn ở lại Mỹ để làm việc tạm thời sau khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đề xuất yêu cầu các trường đại học phải đóng khoản phí 70.000 USD cho mỗi sinh viên tham gia chương trình đào tạo thực hành tùy chọn (OPT); theo khảo sát, số lượng sinh viên tham gia chương trình OPT đã giảm 6% trong mùa Thu năm nay.

Ngoài ra, trong mùa Hè vừa qua, chính quyền Mỹ đã hoàn thiện một quy định ngăn sinh viên quốc tế lưu trú tại Mỹ quá 4 năm nếu không có sự chấp thuận từ chính phủ liên bang.

Mặc dù Mỹ vẫn là điểm đến hàng đầu đối với sinh viên quốc tế trên toàn cầu, nhưng các thay đổi này đang gây ra những tác động nhất định.

Trong số hơn 800 trường đại học và cao đẳng tại Mỹ được khảo sát vào mùa Thu năm nay, 88% cho rằng quy trình xin thị thực là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm số lượng sinh viên nhập học, trong khi 70% quy trách nhiệm cho các hạn chế đi lại.

Bà Veena Dubal, cố vấn pháp lý của Hiệp hội Giáo sư Đại học Mỹ nhận định các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump đang gửi đi thông điệp bất an cho các gia đình muốn đưa con em mình đi du học.

Ngoài ra, theo bà Mirka Martel, trưởng bộ phận nghiên cứu, đánh giá và học tập tại Viện Giáo dục Quốc tế, chính trị không phải là lý do duy nhất khiến sinh viên tìm kiếm những điểm đến khác.

Khảo sát cho thấy sự cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt trong việc thu hút sinh viên quốc tế, cùng với chi phí lấy bằng cấp tại Mỹ ngày càng cao, cũng là những yếu tố góp phần vào tình trạng này.

Bà Fanta Aw, Giám đốc điều hành kiêm CEO của NAFSA - một hiệp hội đại diện cho lĩnh vực giáo dục quốc tế - cho biết sinh viên cũng lo ngại về vấn đề tài trợ nghiên cứu, khi năm 2026, chính quyền Mỹ đã bắt đầu tháo dỡ quy trình cấp ngân sách liên bang, đồng thời cố gắng gia tăng ảnh hưởng chính trị đối với việc quyết định dự án nào được nhận tài trợ.

Theo NAFSA, trong bối cảnh số lượng sinh viên nhập học sụt giảm, đóng góp của sinh viên quốc tế vào nền kinh tế Mỹ đã giảm 2,4 tỷ USD trong mùa Thu năm nay.

Điều này gây áp lực tài chính lớn đối với các trường đại học và cao đẳng tại Mỹ, nơi nguồn thu học phí của du học sinh đóng vai trò lớn trong ngân sách trường.

Tại Đại học Bang Cleveland, số lượng sinh viên quốc tế đã giảm 46% trong vòng hai năm, với chưa đầy 50 sinh viên quốc tế mới nhập học trong mùa Thu này; ước tính gây ảnh hưởng đến ngân sách trường từ 2-4 triệu USD./.