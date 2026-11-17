Phú Quý: Ổn định trường lớp, nâng chất lượng giáo dục
Sau sắp xếp, mạng lưới trường học tại đặc khu Phú Quý từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Cùng với ổn định tổ chức, đội ngũ và duy trì nền nếp dạy học, địa phương chú trọng bảo đảm các điều kiện giáo dục, khai thác hợp lý nguồn lực hiện có, tạo nền tảng nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học.
Giữ nhịp dạy học sau sáp nhập
Theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 của UBND đặc khu Phú Quý, Trường Tiểu học Phú Quý được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Trường Tiểu học Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải. Trường có 101 lớp với 2.626 học sinh, 182 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 8 điểm trường trải khắp địa bàn đặc khu. Đây là trường tiểu học có quy mô lớn nhất tỉnh Lâm Đồng.
Sau sáp nhập, nhà trường khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, bố trí giáo viên phù hợp và xây dựng kế hoạch giáo dục thống nhất, linh hoạt theo điều kiện từng điểm trường. Nhờ đó, hoạt động dạy và học được duy trì ổn định, 100% lớp thực hiện chương trình theo quy định, không làm gián đoạn việc học của học sinh. Cùng với đó, nhà trường từng bước thống nhất hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng hệ thống quản lý giáo dục vnEdu, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và công khai các khoản thu. Đây là những giải pháp giúp công tác quản lý thuận lợi hơn, nhất là khi các cơ sở nằm cách xa nhau trên địa bàn.
Cùng với việc ổn định bộ máy, nhà trường quan tâm kết nối đội ngũ từ 3 đơn vị cũ, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm và thống nhất phương pháp giáo dục. Các chuyên đề như “Thấu hiểu để yêu thương - Giáo dục học sinh bằng tình yêu thương”, gặp mặt cha mẹ học sinh với chủ đề “Đồng hành cùng con trong học tập và rèn luyện” được tổ chức nhằm tăng cường sự phối hợp giữa giáo viên, phụ huynh, tạo môi trường học tập thân thiện cho học sinh.
Bà Huỳnh Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Quý cho biết: “Với quy mô 8 điểm trường trải khắp đặc khu, điều chúng tôi đặt lên hàng đầu là bảo đảm mọi hoạt động giáo dục được duy trì đồng bộ, mỗi lớp học, dù ở điểm chính, phân hiệu hay điểm trường lẻ, đều được quan tâm và chăm lo như nhau. Đội ngũ thầy cô giáo từ 3 trường trước đây, nay cùng về chung một mái nhà, cùng chia sẻ trách nhiệm, đoàn kết và chung tay xây dựng nhà trường”.
Từng bước nâng cao chất lượng
Ông Đỗ Minh Chức - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý cho biết: “Trước khi thực hiện sắp xếp, đặc khu Phú Quý có 9 trường công lập, gồm 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 3 trường THCS. Toàn ngành có 230 nhóm, lớp với 6.376 trẻ em, học sinh. Sau sắp xếp, mạng lưới cơ sở giáo dục còn 5 trường, gồm 3 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS”.
Việc tổ chức lại mạng lưới trường học không chỉ nhằm giảm đầu mối mà còn đặt ra yêu cầu sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất hiện có. Đặc biệt, với địa bàn đặc khu, việc bảo đảm điều kiện dạy học giữa các khu vực, duy trì hoạt động ổn định tại từng điểm trường và không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh là những vấn đề cần được quan tâm thường xuyên.
Theo ông Đỗ Minh Chức, thời gian tới, đặc khu tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức, sắp xếp đội ngũ phù hợp, rà soát cơ sở vật chất và các điều kiện dạy học. Đồng thời, bảo đảm các cơ sở giáo dục hoạt động ổn định, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em, học sinh trên địa bàn.
Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp ở Phú Quý đang từng bước đi vào ổn định, tạo điều kiện sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm mọi học sinh đều có môi trường học tập tốt, phát triển toàn diện.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phu-quy-on-dinh-truong-lop-nang-chat-luong-giao-duc-474545.html