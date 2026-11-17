Học sinh đọc sách tại trường

Giữ nhịp dạy học sau sáp nhập

Theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 của UBND đặc khu Phú Quý, Trường Tiểu học Phú Quý được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Trường Tiểu học Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải. Trường có 101 lớp với 2.626 học sinh, 182 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 8 điểm trường trải khắp địa bàn đặc khu. Đây là trường tiểu học có quy mô lớn nhất tỉnh Lâm Đồng.

Sau sáp nhập, nhà trường khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, bố trí giáo viên phù hợp và xây dựng kế hoạch giáo dục thống nhất, linh hoạt theo điều kiện từng điểm trường. Nhờ đó, hoạt động dạy và học được duy trì ổn định, 100% lớp thực hiện chương trình theo quy định, không làm gián đoạn việc học của học sinh. Cùng với đó, nhà trường từng bước thống nhất hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng hệ thống quản lý giáo dục vnEdu, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và công khai các khoản thu. Đây là những giải pháp giúp công tác quản lý thuận lợi hơn, nhất là khi các cơ sở nằm cách xa nhau trên địa bàn.

Hoạt động sinh hoạt dưới cờ tại Trường Tiểu Phú Quý

Cùng với việc ổn định bộ máy, nhà trường quan tâm kết nối đội ngũ từ 3 đơn vị cũ, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm và thống nhất phương pháp giáo dục. Các chuyên đề như “Thấu hiểu để yêu thương - Giáo dục học sinh bằng tình yêu thương”, gặp mặt cha mẹ học sinh với chủ đề “Đồng hành cùng con trong học tập và rèn luyện” được tổ chức nhằm tăng cường sự phối hợp giữa giáo viên, phụ huynh, tạo môi trường học tập thân thiện cho học sinh.

Bà Huỳnh Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Quý cho biết: “Với quy mô 8 điểm trường trải khắp đặc khu, điều chúng tôi đặt lên hàng đầu là bảo đảm mọi hoạt động giáo dục được duy trì đồng bộ, mỗi lớp học, dù ở điểm chính, phân hiệu hay điểm trường lẻ, đều được quan tâm và chăm lo như nhau. Đội ngũ thầy cô giáo từ 3 trường trước đây, nay cùng về chung một mái nhà, cùng chia sẻ trách nhiệm, đoàn kết và chung tay xây dựng nhà trường”.

Trường Tiểu học Phú Quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thấu hiểu để yêu thương - Giáo dục học sinh bằng tình yêu thương”

Từng bước nâng cao chất lượng

Ông Đỗ Minh Chức - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý cho biết: “Trước khi thực hiện sắp xếp, đặc khu Phú Quý có 9 trường công lập, gồm 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 3 trường THCS. Toàn ngành có 230 nhóm, lớp với 6.376 trẻ em, học sinh. Sau sắp xếp, mạng lưới cơ sở giáo dục còn 5 trường, gồm 3 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS”.

Việc tổ chức lại mạng lưới trường học không chỉ nhằm giảm đầu mối mà còn đặt ra yêu cầu sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất hiện có. Đặc biệt, với địa bàn đặc khu, việc bảo đảm điều kiện dạy học giữa các khu vực, duy trì hoạt động ổn định tại từng điểm trường và không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh là những vấn đề cần được quan tâm thường xuyên.

Theo ông Đỗ Minh Chức, thời gian tới, đặc khu tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức, sắp xếp đội ngũ phù hợp, rà soát cơ sở vật chất và các điều kiện dạy học. Đồng thời, bảo đảm các cơ sở giáo dục hoạt động ổn định, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em, học sinh trên địa bàn.

Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp ở Phú Quý đang từng bước đi vào ổn định, tạo điều kiện sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm mọi học sinh đều có môi trường học tập tốt, phát triển toàn diện.

Sau sắp xếp, cấp mầm non giữ nguyên 3 trường với 75 nhóm, lớp và 2.007 trẻ; cấp tiểu học còn 1 trường với 101 lớp, 2.626 học sinh; cấp THCS còn 1 trường với 55 lớp, 1.785 học sinh. Tổng quy mô toàn ngành theo thống kê của địa phương là 231 nhóm, lớp với 6.418 trẻ em, học sinh.