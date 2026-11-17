Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Ảnh: Quang Thái

Từ mái nhà nghĩa tình đến phương tiện sinh kế

Ngôi nhà cũ từng là nơi vợ chồng bà Phùng Thị Mười (xã Ứng Hòa) nương náu suốt mấy chục năm cũng là nơi chất chứa những tháng ngày thắc thỏm lo âu bởi mỗi mùa mưa bão đến, mái nhà dột, nước mưa len vào từng góc nhỏ, khiến 2 ông bà tuổi đã ngoài 80 lại phải đôn đáo che đậy đồ đạc. Với họ, có một mái nhà kiên cố để yên tâm sống những năm tháng tuổi già là mong ước lớn lao nhưng lực bất tòng tâm.

Vậy mà mong ước của vợ chồng bà Phùng Thị Mười đã thành hiện thực nhờ sự chung tay của cộng đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa đã hỗ trợ 120 triệu đồng, đồng thời vận động thêm nguồn lực để xây mới căn nhà cho gia đình bà. Ngôi nhà hoàn thành đem lại cảm giác bình yên, ấm áp sau nhiều năm chật vật.

Xúc động trước mái ấm mới, bà Phùng Thị Mười chia sẻ: “Chúng tôi rất vui vì đã được Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể quan tâm cho gia đình có được ngôi nhà khang trang. Bây giờ chúng tôi rất yên tâm và chỉ mong được khỏe mạnh để sống thêm tuổi nào vui tuổi đấy”.

Đằng sau niềm vui ấy là quá trình vận động bền bỉ của cán bộ Mặt trận, thôn xóm và những tấm lòng hảo tâm. Bí thư Chi bộ thôn Đại Hùng (xã Ứng Hòa) Đoàn Thị Tuyến cho biết, ngoài 120 triệu đồng hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc xã Ứng Hòa, địa phương đã vận động thêm 60 triệu đồng để gia đình bà Phùng Thị Mười có điều kiện hoàn thiện ngôi nhà. Khi công trình hoàn thành, không chỉ gia đình được hỗ trợ vui mừng mà hàng xóm, các đoàn thể cũng phấn khởi.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa Đặng Thị Tươi chia sẻ, với cán bộ Mặt trận, mỗi ngôi nhà được xây xong, mỗi hoàn cảnh được giúp đỡ đều là động lực để tiếp tục nỗ lực kết nối, vận động nguồn lực. Có những người xúc động đến mức không nói nên lời khi nhận nhà mới. Chính khoảnh khắc ấy khiến công việc vận động, sẻ chia trở nên ý nghĩa hơn.

Tại xã Dân Hòa, một chiếc xe máy mới lại mở ra thêm cơ hội ổn định cuộc sống cho gia đình chị Lương Thị Toán. Trong năm 2026, gia đình chị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dân Hòa trao tặng chiếc xe máy trị giá 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”.

Với nhiều người, đó đơn thuần là phương tiện đi lại, nhưng với chị Lương Thị Toán, món quà ấy có ý nghĩa thiết thực giữa lúc gánh nặng cuộc sống đè lên vai. Chồng mất sớm, một mình chị vừa chăm sóc mẹ già, vừa nuôi con nhỏ. Khó khăn càng chồng chất khi một người con của chị không may mắc bệnh ung thư. Nhiều năm qua, gia đình chị Lương Thị Toán thuộc diện hộ cận nghèo, cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau bởi những khoản tiền thuốc men, điều trị và sinh hoạt hằng ngày.

Trong hoàn cảnh đó, chiếc xe máy không chỉ giúp chị thuận tiện đi lại mà còn tạo điều kiện để đưa đón con đi điều trị, chăm sóc mẹ già và xoay xở công việc thường nhật. Sự hỗ trợ đúng vào nhu cầu thiết yếu cho thấy hiệu quả của cách làm an sinh đi từ thực tế đời sống, không chỉ trợ giúp khi người dân gặp khó khăn mà còn trao thêm điều kiện để họ chủ động ổn định cuộc sống. Xúc động trước sự quan tâm kịp thời, chị Lương Thị Toán chia sẻ: “Sự động viên kịp thời lúc gặp khó khăn đã tiếp thêm niềm tin để tôi tiếp tục cố gắng lao động, chăm lo cho gia đình và ổn định cuộc sống”.

Tiếp sức ước mơ trên giảng đường

Không chỉ chăm lo về nhà ở, phương tiện sinh kế, công tác an sinh của Mặt trận Tổ quốc còn hướng đến việc bảo đảm cơ hội học tập, phát triển cho những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Bởi với nhiều gia đình, được tiếp tục đến trường không chỉ là ước mơ của con trẻ mà còn là niềm hy vọng để thay đổi tương lai.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Đặng Tiến Quốc là một trong 48 sinh viên vượt khó học tốt vừa được nhận suất học bổng 30 triệu đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với chùa Khai Nguyên trao tặng. Mẹ mất cách đây nửa năm, phía sau tấm giấy báo trúng tuyển đại học của Đặng Tiến Quốc là biết bao thiếu hụt và nỗi trống trải.

Với Đặng Tiến Quốc, học bổng không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực học tập, mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp có thêm niềm tin để tiếp tục hành trình đã chọn. Sự hỗ trợ đó khiến sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như Đặng Tiến Quốc hiểu rằng, trên con đường chinh phục tri thức luôn có những tấm lòng nhân ái đồng hành.

Cũng được tiếp sức từ học bổng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Y Hà Nội Nguyễn Việt Anh có thêm điều kiện theo đuổi ước mơ khoác áo blouse trắng. Với hành trình học tập kéo dài 6 năm, những khoản chi phí về học phí, giáo trình, dụng cụ thực hành và sinh hoạt luôn là nỗi trăn trở đối với gia đình Nguyễn Việt Anh.

Nhớ lại thời điểm nhận giấy báo trúng tuyển đại học, niềm tự hào, hạnh phúc khi được bước chân vào ngôi trường mơ ước của Nguyễn Việt Anh đan xen với nỗi lo về chi phí học tập. Có được học bổng đã tiếp thêm động lực để Nguyễn Việt Anh không ngừng nỗ lực vươn lên.

“Bây giờ trong tôi là sự vững vàng và an tâm. Không chỉ bản thân mà cả gia đình đều tin rằng, khó khăn kinh tế sẽ không cản bước tôi đến với chiếc áo blouse trắng hằng mong ước”, Nguyễn Việt Anh chia sẻ.

Khơi thông nguồn lực, chăm lo an sinh bền vững

Bằng những ngôi nhà được xây mới, phương tiện sinh kế, những suất học bổng tiếp sức cho người nghèo, có thể thấy công tác an sinh xã hội của thành phố Hà Nội đang được triển khai bằng nhiều hình thức, hướng đến nhu cầu cụ thể của người dân. Đằng sau mỗi hoạt động là sự chung tay của cả cộng đồng.

Từ nguồn lực vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp sau chương trình năm 2025, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa khoảng 1.325 nhà Đại đoàn kết, cùng nhiều hoạt động thiết thực như trao quà, hỗ trợ sinh kế, y tế, giáo dục. Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách an sinh và huy động sự chung tay của toàn xã hội, Hà Nội hiện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương.

Nhìn tổng thể, công tác an sinh xã hội của thành phố những năm qua cho thấy sự chuyển biến trong tư duy và phương thức tổ chức thực hiện: Từ hỗ trợ đơn lẻ sang chăm lo có hệ thống, từ giải quyết khó khăn trước mắt sang tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống và vươn lên bền vững. Điểm nổi bật trong cách làm của Hà Nội là xác định an sinh xã hội không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền hay riêng một ngành chức năng, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động, kết nối các nguồn lực; cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay chăm lo cho những đối tượng chính sách.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, sự phát triển của Thủ đô Hà Nội không chỉ được thể hiện qua các chỉ số tăng trưởng kinh tế hay những công trình hạ tầng hiện đại mà còn ở khả năng chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. UBND thành phố xác định trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong quản lý, sử dụng các nguồn lực hỗ trợ an sinh xã hội bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng.

Đánh giá về mô hình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và chùa Khai Nguyên trong xây dựng, duy trì quỹ học bổng, Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, Phó Viện trưởng Viện Phật học Việt Nam, trụ trì chùa Khai Nguyên cho rằng, đây không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của Mặt trận Tổ quốc, nhà chùa, tăng ni, Phật tử và các nhà hảo tâm nhằm tiếp thêm cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo Thượng tọa, giá trị của quỹ học bổng không chỉ nằm ở khoản hỗ trợ trước mắt, mà còn ở ý nghĩa lâu dài, bởi chăm lo, tiếp sức cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học chính là đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai.

Từ những mô hình cụ thể đó có thể thấy, công tác an sinh xã hội của Thủ đô đang chuyển dần từ hỗ trợ trước mắt sang chăm lo lâu dài, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng. Bên cạnh hoạt động hỗ trợ, cứu trợ, các chương trình ngày càng chú trọng trao sinh kế, tạo cơ hội học tập và điều kiện để người dân vươn lên, ổn định cuộc sống.

Không chỉ góp phần bảo đảm an sinh, những việc làm thiết thực ấy còn bồi đắp tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sẻ chia trong cộng đồng. Qua đó, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp, kết nối và phát huy các nguồn lực xã hội tiếp tục được khẳng định. Khi sự quan tâm được chuyển hóa thành hành động, các nguồn lực được kết nối và người dân có thêm cơ hội vươn lên, niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(Còn nữa)