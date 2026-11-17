Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) rèn luyện sức khỏe qua các bài tập thể dục buổi sáng.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 1 cho biết: Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn tổ chức huấn luyện các đối tượng theo đúng chương trình, kế hoạch, chú trọng nội dung cơ bản và chuyên sâu, sát với nhiệm vụ thực tế. Đơn vị duy trì 100% quân số tham gia thể dục sáng, thường xuyên chạy cự ly dài từ 3.000m đến 5.000m, hành quân mang vác nặng từ 15 đến 20kg qua địa hình đồi núi, luyện tập kỹ thuật, chiến thuật bộ binh. Với chiến sĩ mới, trọng tâm là rèn nền tảng thể lực, động tác cơ bản, từng bước làm quen môi trường quân ngũ. Đối với lực lượng thường trực, đơn vị chú trọng duy trì, nâng cao thể lực, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Nội dung huấn luyện được tổ chức từ cơ bản đến nâng cao, kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, giữa rèn luyện thể lực với huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật. Bộ đội luyện tập trong điều kiện thời tiết, địa hình khác nhau, qua đó nâng cao sức bền, sự dẻo dai và khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Kết quả huấn luyện được kiểm tra, đánh giá thường xuyên, giúp chỉ huy đơn vị nắm chắc chất lượng từng nội dung, kịp thời điều chỉnh phương pháp tổ chức phù hợp với từng đối tượng. Nhờ đó, kết quả kiểm tra thể lực hằng quý luôn bảo đảm 100% quân nhân đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá và giỏi đạt trên 80%, góp phần giữ vững tỷ lệ quân số khỏe thường xuyên đạt từ 98,5% trở lên. Cùng với huấn luyện chính khóa, Tiểu đoàn duy trì thể dục thể thao ngoài giờ để củng cố thể chất, tăng cường đoàn kết.

Bên cạnh rèn luyện thể lực, Tiểu đoàn chú trọng quản lý kỷ luật, lễ tiết, tác phong và duy trì nền nếp sinh hoạt theo đúng 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần. Từ nhà ăn, nhà ở đến thao trường, bãi tập, các hoạt động được tổ chức thống nhất, ngăn nắp, đúng thời gian biểu. Trung úy Giàng A Dính, Đại đội phó Đại đội 4 cho biết: Cán bộ các cấp thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệnh, từ cách xưng hô, chào hỏi đến sắp xếp nội vụ vệ sinh. Với chiến sĩ mới, việc hướng dẫn bắt đầu từ những nội dung cơ bản; với quân nhân thường trực, đơn vị duy trì kiểm tra, nhắc nhở để nền nếp được thực hiện nghiêm, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong chấp hành kỷ luật.

Để nền nếp chính quy đi vào thực chất, cán bộ các cấp luôn bám sát cơ sở, sâu sát bộ đội. Cán bộ từ tiểu đoàn đến trung đội trực tiếp theo dõi huấn luyện, kịp thời uốn nắn động tác, tác phong; nắm bắt tư tưởng, sức khỏe và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng quân nhân. Sự gương mẫu trong lời nói, việc làm và chấp hành chế độ của cán bộ là cơ sở để chiến sĩ noi theo. Đơn vị kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, giáo dục truyền thống, bồi đắp bản lĩnh và trách nhiệm cho bộ đội.

Tiểu đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Quân khu 2 tổ chức tuyên truyền pháp luật, học tập lịch sử, chiếu phim tư liệu sau giờ huấn luyện. Binh nhì Lò Ngọc Thái, chiến sĩ Đại đội 2 chia sẻ: Qua những buổi học tập giúp chiến sĩ hiểu thêm truyền thống quân đội, quê hương, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, giữ gìn lễ tiết, tác phong. Qua đó, mỗi quân nhân thêm trách nhiệm, sẵn sàng tham gia hàng trăm ngày công làm công tác dân vận, hỗ trợ nhân dân địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội khi có tình huống.

Nâng cao thể lực và xây dựng tác phong chính quy có mối quan hệ chặt chẽ, cần triển khai đồng bộ đối với mọi lực lượng. Thể lực tốt giúp bộ đội đáp ứng yêu cầu huấn luyện, cơ động và thực hiện nhiệm vụ; nền nếp, kỷ luật bảo đảm sự thống nhất trong hành động. Duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và quản lý bộ đội, Tiểu đoàn Bộ binh 1 từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp, tạo nền tảng để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, trình độ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.