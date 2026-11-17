Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Dự buổi toạ đàm có đồng chí Lê Minh Đức, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Lê Hồ. Cùng dự có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương; cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Phát biểu tại tọa đàm, đại diện Thường trực Đảng ủy phường Lê Hồ nhấn mạnh, việc thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” phải tạo chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động, từ đăng ký, cam kết sang kết quả cụ thể; khắc phục tình trạng học tập hình thức, thiếu chiều sâu.

Thường trực Đảng ủy phường yêu cầu Chi bộ nhà trường tiếp thu các ý kiến tại tọa đàm, lựa chọn những nội dung thiết thực để cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động chuyên môn. Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên cần xác định rõ trách nhiệm, việc làm và kết quả cần đạt; gắn thực hành theo Bác với khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng dạy và học. Cấp ủy, người đứng đầu phải nêu gương, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, tránh hình thức.

Các diễn giả tham gia buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường đã tập trung trao đổi, chia sẻ những cách làm, kinh nghiệm trong học tập và thực hành theo Bác, gắn với nhiệm vụ quản lý, giảng dạy và giáo dục học sinh. Với hai nhóm chủ đề “Trách nhiệm - Nêu gương - Tận tụy” và “Giáo dục - Sáng tạo - Tự học”, các ý kiến tập trung làm rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, nhân văn. Qua đó, nhấn mạnh việc học tập theo Bác phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong từng giờ dạy, trong ứng xử với học sinh và tinh thần tận tụy, trách nhiệm với nghề.

Các em học sinh tham dự buổi tọa đàm.

Thông qua tọa đàm góp phần đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Được biết, Chi bộ Trường THCS Lê Hồ 1 được Đảng bộ phường Lê Hồ chọn tổ chức điểm trong việc thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, nhằm rút kinh nghiệm trước khi triển khai nhân rộng trong toàn Đảng bộ.