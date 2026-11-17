Quý bạn đọc thân mến!

Tôn vinh người thầy và giữ gìn giềng mối “thầy ra thầy, trò ra trò” chính là nền tảng tinh thần để phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Bước vào giai đoạn phát triển mới, tinh thần ấy được tiếp thêm xung lực từ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Hai nghị quyết chiến lược này tiếp tục khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu, lấy người thầy làm động lực quyết định chất lượng đào tạo, xác định người học là trung tâm và xem chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo là công cụ then chốt thúc đẩy giáo dục bứt phá.

Hòa nhịp với những mục tiêu và quyết tâm đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng gửi đến quý bạn đọc ấn phẩm đặc biệt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ấn phẩm quy tụ sự tham gia của nhiều nhà quản lý, nhà nghiên cứu và chuyên gia về giáo dục trong, ngoài nước với những góc nhìn sắc bén về trao truyền sứ mệnh trồng người và khẳng định vai trò quan trọng của người thầy trong thời công nghệ số, cũng như đi tìm lời giải cho mối quan hệ giữa công nghệ và giáo dục...

Nhiều thầy, cô giáo đang đứng lớp và nhà giáo đã nghỉ hưu cùng chia sẻ những bài viết sống động, giàu thực tiễn, qua đó gửi gắm khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới. Chân dung của những nhà giáo “cây cao bóng cả”, hay một số gương mặt trẻ tiêu biểu, xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo cũng được giới thiệu trong đặc san này. Đặc biệt, ấn phẩm còn gửi đến quý độc giả các bài phỏng vấn Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn và Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát, với nhiều thông tin mới, nội dung giá trị.

Ngoài ra, đặc san còn đăng truyện ngắn, tản văn, thơ về người thầy, về nghề giáo, với sự tham gia của các giáo viên, cùng một số nhà thơ tên tuổi.

Đặc san chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026) chính thức được phát hành hôm nay, ngày 17-11, trên phạm vi toàn quốc. Giá bìa 28.000 đồng/cuốn.