Hà Nội rà soát, giải đáp kiến nghị về kết quả xét thăng hạng giáo viên năm 2026

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Anh Thư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: B.Duy

Trước đó, ngày 23-10-2026, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 2076/QĐ-SNV công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026.

Sau khi công bố kết quả, Sở nhận được một số phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc công khai tiêu chuẩn, điều kiện, chỉ tiêu, thứ tự ưu tiên xác định người trúng tuyển và kết quả đối với những trường hợp không trúng tuyển.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Lê Anh Thư khẳng định, kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026 được tổ chức theo Đề án đã được UBND thành phố phê duyệt và các quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm tổ chức. Nội dung xét là thẩm định hồ sơ theo tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét; việc xác định người trúng tuyển đồng thời căn cứ vào chỉ tiêu được phê duyệt và thứ tự ưu tiên quy định tại Đề án.

Do đó, việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự xét không đồng nghĩa với việc đương nhiên được công nhận trúng tuyển.

Theo thông tin tại hội nghị, Sở Nội vụ đã phê duyệt kết quả đối với 16.053 viên chức tham dự xét thăng hạng, gồm 11.062 người trúng tuyển và 4.991 người không trúng tuyển.

Đại diện các xã, phường tham dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: B.Duy

Làm rõ quy trình xét và xác định người trúng tuyển, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, chỉ tiêu thăng hạng được xác định trên cơ sở nhu cầu, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với hạng chức danh nghề nghiệp tại cơ sở giáo dục không còn chỉ tiêu theo Đề án được duyệt thì không thực hiện xét thăng hạng trong kỳ này.

Trường hợp số người dự xét bằng hoặc ít hơn chỉ tiêu tại cơ sở giáo dục, người trúng tuyển là những người đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của hạng đăng ký.

Trường hợp số người dự xét nhiều hơn chỉ tiêu, cơ quan chức năng tiến hành thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện, xác định thông tin ưu tiên đối với những người đủ điều kiện, sau đó tổng hợp vào phiếu thống nhất thẩm định hồ sơ và xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên cho đến khi đủ chỉ tiêu được phê duyệt.

Cụ thể, khi số người đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhiều hơn chỉ tiêu trong cùng phạm vi xét, thứ tự ưu tiên được xác định lần lượt gồm: Thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận; viên chức nữ; viên chức là người dân tộc thiểu số; viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. Tiêu chí tiếp theo chỉ được xem xét khi tiêu chí liền trước chưa xác định được người trúng tuyển; không thực hiện cộng điểm giữa các tiêu chí.

Đại diện Phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ giải đáp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: B.Duy

Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng cho biết, trong quá trình tổ chức kỳ xét, Sở đã phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có lực lượng công an, thanh tra, nhằm bảo đảm việc triển khai công bằng, minh bạch, khách quan.

Đối với những phản ánh về sai sót trong quá trình thẩm định hồ sơ, Sở Nội vụ sẽ tiếp nhận thông tin, rà soát trên cơ sở hồ sơ, minh chứng cụ thể; trường hợp phát hiện sai sót sẽ phối hợp xử lý theo quy định.

Nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền cơ sở, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Anh Thư đề nghị, UBND các xã, phường chủ động nghiên cứu các văn bản, tiêu chí, tiêu chuẩn điều kiện, thứ tự ưu tiên xác định người trúng tuyển… do Sở Nội vụ gửi để đối chiếu, rà soát.

Khi giáo viên có ý kiến, kiến nghị, địa phương cần chủ động kiểm tra hồ sơ, căn cứ quy định để có văn bản trả lời rõ ràng, kịp thời; trường hợp phát hiện dấu hiệu sai sót phải cung cấp đầy đủ minh chứng gửi Sở Nội vụ xem xét, phối hợp giải quyết.

Lãnh đạo Sở Nội vụ cũng đề nghị các địa phương, đặc biệt là lãnh đạo các nhà trường, quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, chủ động trao đổi, giải đáp những nội dung còn băn khoăn, tránh để những vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến tư tưởng và hoạt động chuyên môn của đội ngũ nhà giáo.

Khẳng định tinh thần cao nhất trong giải quyết kiến nghị là bảo đảm quyền lợi chính đáng của giáo viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Anh Thư cho biết, Sở sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường rà soát, giải quyết dứt điểm những vướng mắc trên cơ sở quy định và minh chứng cụ thể, bảo đảm kết quả xét thăng hạng khách quan, công bằng, đúng quy định; qua đó giúp giáo viên ổn định tư tưởng, yên tâm công tác.