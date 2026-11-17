Theo đó, đoàn đã đến thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng), Trường THCS Nguyễn Huệ và Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku).

Đoàn công tác phường Pleiku tặng hoa, chúc mừng tập thể Trường Chính trị tỉnh Gia Lai nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: Bá Bính

Tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Xuân Phước gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, giảng viên, nhân viên nhà trường; bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đến chúc mừng Trường THCS Nguyễn Huệ và Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, đồng chí Nguyễn Xuân Phước gửi lời chúc tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku đến thăm, tặng hoa chúc mừng Trường THCS Nguyễn Huệ. Ảnh: Bá Bính

Đồng chí mong muốn các trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục ngày càng phát triển vì sự nghiệp giáo dục chung.