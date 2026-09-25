Thắp đèn Trung thu nơi biên giới

Hằng năm, khi mùa Thu tới, cùng với niềm hân hoan bước vào năm học mới, các em nhỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc lại háo hức mong chờ đến Tết Trung thu để được xem múa sư tử, rước đèn và nhận những món quà. Vậy nhưng, đối với không ít trẻ em người dân tộc thiểu số ở những thôn, bản xa xôi nơi vùng biên giới Lào Cai, Tết Trung thu vẫn là niềm mơ ước. Năm nay, nhiều tổ chức, cá nhân đã hướng về các bản làng vùng cao tổ chức các hoạt động ý nghĩa để trẻ em vùng biên giới có Tết Trung thu thêm ấm áp.

Thôn Lao Chải, xã Y Tý ở độ cao gần 1.500 m so với mực nước biển, cũng là thôn biên giới còn nhiều khó khăn của xã Y Tý. Mặc dù là thôn cổ được hình thành cách đây hơn 300 năm, nhưng đến nay đời sống của đồng bào Hà Nhì nơi đây vẫn còn không ít khó khăn. Đặc biệt, đối với trẻ em người Hà Nhì ở các thôn, bản không chỉ thiếu thốn về vật chất, mà còn ít được tham gia các hoạt động vui chơi. Những ngày đầu tháng 9 khi lúa chín vàng trên các triền ruộng bậc thang báo hiệu mùa Thu đã đến, niềm mong ước của nhiều em nhỏ là được đón Tết Trung thu thật vui. Chính vì vậy, các em đều háo hức mong chờ khi nghe bố mẹ thông báo có đoàn thiện nguyện từ Hà Nội đến tận thôn tổ chức Tết Trung thu sớm cho các em.

Anh Trần Văn Hoàng - Trưởng nhóm thiện nguyện “Dấu chân yêu thương” chia sẻ đây là lần thứ 2 anh lên Y Tý nhưng lần này đặc biệt hơn vì anh không đi du lịch mà cùng gần 40 thành viên của nhóm thiện nguyện lên tổ chức Trung thu sớm cho trẻ em thôn Lao Chải.

Qua đó, chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo nơi biên giới, giúp các em được trải nghiệm không khí Tết Trung thu vui tươi, với nhiều món quà ý nghĩa. Đặc biệt, dịp này, đoàn thiện nguyện còn tổ chức bữa cơm và tặng đèn ông sao, tổ chức trò chơi cho các em đón Tết Trung thu sớm thêm ý nghĩa.

Anh Chu Che Xá - Trưởng thôn Lao Chải, xã Y Tý xúc động trước tình cảm đoàn thiện nguyện dành cho trẻ em địa phương. Nhiều năm làm trưởng thôn, bí thư chi bộ, anh hiểu rõ những khó khăn của đồng bào Hà Nhì và sự thiệt thòi của trẻ em nơi đây. Trong thôn còn nhiều em hoàn cảnh đặc biệt: mồ côi cha, mẹ, thiếu sự chăm sóc của người thân; có em phải xa bố mẹ quanh năm vì bố mẹ đi làm xa. Vì thế, mỗi sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân không chỉ mang đến một Tết Trung thu ấm áp hơn, mà còn góp phần bù đắp những thiếu thốn, tiếp thêm niềm tin để các em được học tập, chăm sóc và trưởng thành trong tình yêu thương của cộng đồng.

Không chỉ ở thôn Lao Chải, xã Y Tý, những ngày gần đây, tại các thôn, bản nơi vùng biên giới xa xôi trên địa bàn tỉnh, nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã quan tâm tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em. Có những nơi lần đầu tiên các em nhỏ được xem múa sư tử, được rước đèn ông sao trong niềm vui và hạnh phúc.

Mới đây, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cốc Mỳ, xã Trịnh Tường, Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp với UBND xã Trịnh Tường và Công ty Cổ phần Công nghệ SOTA Việt Nam tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cho 950 học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, bản biên giới. Trung tá Phạm Quang Thảo - Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Trịnh Tường chia sẻ: “Trịnh Tường là xã biên giới, nhiều học sinh dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn. Với trẻ em thành thị, Tết Trung thu có múa lân, những món quà đẹp là điều quen thuộc, nhưng với không ít trẻ em vùng cao, biên giới, đó vẫn là niềm mong ước. Vì vậy, mỗi sự sẻ chia đều góp phần mang đến cho các em mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn hơn”.

Thực hiện chương trình “Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo”, Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp với UBND xã Trịnh Tường và nhà tài trợ đã mang đến cho trẻ em nơi biên giới Tết Trung thu vui tươi, áp với nhiều hoạt động ý nghĩa với các tiết mục văn nghệ, rước đèn Trung thu, màn múa lân, các trò chơi sôi nổi và mâm cỗ dưới ánh trăng. Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 950 suất quà Trung thu cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cốc Mỳ; 50 suất học bổng, trị giá 1.000.000 đồng/suất cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, có nhiều nỗ lực vươn lên trong học tập. Tổng giá trị quà tặng và học bổng là 110 triệu đồng.

Mỗi mùa Trung thu đến, niềm ước mơ, khao khát của các em nhỏ là được đi chơi Tết Trung thu, được hòa cùng không khí tưng bừng của tiếng trống múa sư tử, của đoàn người rước đèn dưới trăng và được nhận những món quà ý nghĩa. Trung thu năm nay, không chỉ ở Y Tý hay Trịnh Tường, mà ở nhiều xã vùng cao, biên giới khác của tỉnh, niềm mơ ước ấy đã trở thành hiện thực với nhiều em nhỏ khi những hoạt động thiện nguyện hướng về vùng cao được tổ chức nhiều hơn, phong phú hơn. Những “Đêm hội trăng rằm” mang theo ánh sáng của niềm vui và hạnh phúc từ khắp nơi đến với trẻ em dân tộc thiểu số nơi biên giới Lào Cai đã thắp sáng niềm tin vào những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cuộc sống, thắp sáng những ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao.