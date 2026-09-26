Đà Nẵng: Các chùa mang yêu thương đến những bản làng vùng cao

Có những mùa Trung thu được nhớ bằng ánh đèn rực rỡ, tiếng trống hội và những món quà đủ đầy. Nhưng ở những bản làng vùng cao Nam Trà My, một chiếc đèn lồng, hộp bánh hay bữa ăn ngon cũng có thể trở thành niềm vui đặc biệt đối với trẻ thơ.

Hơn 500 phần quà Trung thu gồm bánh, kẹo, sữa và tiền mặt được trao đến các em nhỏ

Một mùa trăng ở bản

Ngày 20-9, đoàn đến các bản làng của đồng bào Ca Dong tại Nam Trà My (Quảng Nam cũ). Hành trình ấy không chỉ đưa những phần quà đến với bà con, mà còn là dịp để những người con Phật được gần hơn với cuộc sống của đồng bào vùng cao.

Hơn 500 phần quà trung thu gồm bánh, kẹo, sữa và tiền mặt được trao đến các em nhỏ. Đoàn cũng chuẩn bị một bữa ăn dinh dưỡng, cùng các em giao lưu và vui chơi. Giữa không gian núi rừng, tiếng cười trẻ thơ trở thành âm thanh đẹp của mùa trăng. Những chiếc bánh, hộp sữa, bộ quần áo hay đôi giày mới tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng sự quan tâm và tình thương được gửi từ những tấm lòng nơi miền xuôi.

Bữa ăn dinh dưỡng đến người dân vùng cao

Tiếp sức vùng cao

Nếu niềm vui Trung thu dành cho trẻ nhỏ, thì “Tiếp sức vùng cao” là sự sẻ chia với những gia đình đang đối diện nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Qua những cung đường núi, đoàn tận mắt chứng kiến đời sống còn thiếu thốn của bà con. Nhiều gia đình vẫn phải chắt chiu từng bữa, nhất là khi mùa mưa đang đến gần.

Tặng quà đến người dân khó khăn vùng Nam Trà My

200 phần quà an sinh được chuẩn bị dành cho các hộ dân, gồm: gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt. Những món quà tuy giản dị nhưng thiết thực, góp phần giúp bà con có thêm điều kiện vượt qua những ngày khó khăn.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Hồ Văn Bá cảm ơn chư Tăng Ni, Phật tử và các nhóm thiện nguyện đã quan tâm, đồng hành cùng bà con; góp phần chăm lo đời sống người dân và mang đến niềm vui cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu.

200 phần quà được trao tặng

Từ những phần quà, bữa ăn và những cuộc gặp gỡ, chương trình góp phần kết nối tình cảm giữa cộng đồng Phật giáo với bà con vùng cao. Sự sẻ chia được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, hướng đến nhu cầu thiết thực của trẻ em và các gia đình còn khó khăn.