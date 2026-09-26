Ẩm thực Hàn Quốc kết nối văn hóa tại Hội An

Chương trình văn nghệ khai mạc sự kiện

Sự kiện do Tổng Công ty Thương mại Nông Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT) - Chi nhánh TP.HCM chủ trì, Công ty TNHH SINASEAN Việt Nam thực hiện, với sự hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, UBND phường Hội An và Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc sự kiện

Tại không gian sự kiện, người dân và du khách có dịp tiếp cận, dùng thử và mua sắm nhiều sản phẩm K-Food như tteokbokki, đồ uống, kem và sữa chế biến, trái cây tươi, các món ăn tiện lợi Hàn Quốc.

Thực khách dùng thử và mua sắm các sản phẩm tiêu biểu: tteokbokki, đồ uống, kem và sữa chế biến, trái cây tươi, món ăn tiện lợi Hàn Quốc

Đông đảo người dân và du khách hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm trực tiếp như làm kimbap, dalgona, cup-tteokbokki, mì Hàn Quốc hay check-in nhận quà tại các gian hàng. Các hoạt động này tạo nên không khí sôi động trong suốt chương trình.

Du khách tự tay làm các món ăn “gây sốt” trên mạng xã hội như kimbap, dalgona, cup-tteokbokki, mì Hàn Quốc

Các gian hàng giới thiệu các món ẩm thực đặc trưng của Hàn Quốc

Thực khách trải nghiệm tự tay chế biến các món đặc trưng của Hàn Quốc

Các hoạt động check-in nhận quà tại các gian hàng

Bên cạnh trải nghiệm ẩm thực, sự kiện còn có các hoạt động giao lưu âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu văn hóa, du lịch Hội An - Đà Nẵng.

Biểu diễn nghệ thuật dân gian Hội An

Các nghệ sĩ Hội An biểu diễn các tác phẩm Hàn Quốc bằng nhạc cụ truyền thống của Việt Nam

Sự kết hợp giữa ẩm thực, sản phẩm K-Food và nghệ thuật đã tạo nên một không gian giao lưu đa sắc màu tại Quảng trường Sông Hoài, bổ sung thêm điểm nhấn cho các hoạt động văn hóa quốc tế tại Hội An.

Sự kết hợp giữa ẩm thực, sản phẩm K-Food và nghệ thuật tạo nên một không gian giao lưu văn hóa đặc sắc tại Quảng trường Sông Hoài

Đáng chú ý, toàn bộ chương trình và các hoạt động trải nghiệm đều được tổ chức miễn phí. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 26 và 27.9, tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách tham gia.

Các hoạt động giao lưu âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật và quảng bá văn hóa, du lịch Hội An - Đà Nẵng

Thông qua chương trình, ẩm thực Hàn Quốc được kết nối với không gian văn hóa, di sản và du lịch Hội An, qua đó mở thêm cơ hội để công chúng trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc và tiếp cận các sản phẩm K-Food.

Các thực khách cùng trổ tài làm kimbap

Đồng thời, sự kiện góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như giới thiệu những giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc của Hội An - Đà Nẵng đến bạn bè và du khách quốc tế.

Du khách nước ngoài tham gia sự kiện ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An

Tham gia trò chơi bài chòi và nhận quà thắng cuộc

Đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức tại Hội An sau lần đầu tiên vào năm 2025, tiếp tục mang văn hóa ẩm thực cùng nhiều sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc đến gần hơn với công chúng tại Hội An.

Không chỉ tạo thêm một không gian trải nghiệm mới cho người dân và du khách, chương trình còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Hội An - Đà Nẵng đến với du khách trong nước và quốc tế.