Ẩm thực Hàn Quốc kết nối văn hóa tại Hội An
Chiều 26.9, tại Quảng trường Sông Hoài, phường Hội An, TP. Đà Nẵng, sự kiện Ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An 2026 đã chính thức khai mạc với nhiều hoạt động trải nghiệm ẩm thực, giới thiệu sản phẩm K-Food, giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.
Sự kiện do Tổng Công ty Thương mại Nông Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT) - Chi nhánh TP.HCM chủ trì, Công ty TNHH SINASEAN Việt Nam thực hiện, với sự hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, UBND phường Hội An và Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An.
Tại không gian sự kiện, người dân và du khách có dịp tiếp cận, dùng thử và mua sắm nhiều sản phẩm K-Food như tteokbokki, đồ uống, kem và sữa chế biến, trái cây tươi, các món ăn tiện lợi Hàn Quốc.
Đông đảo người dân và du khách hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm trực tiếp như làm kimbap, dalgona, cup-tteokbokki, mì Hàn Quốc hay check-in nhận quà tại các gian hàng. Các hoạt động này tạo nên không khí sôi động trong suốt chương trình.
Bên cạnh trải nghiệm ẩm thực, sự kiện còn có các hoạt động giao lưu âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu văn hóa, du lịch Hội An - Đà Nẵng.
Sự kết hợp giữa ẩm thực, sản phẩm K-Food và nghệ thuật đã tạo nên một không gian giao lưu đa sắc màu tại Quảng trường Sông Hoài, bổ sung thêm điểm nhấn cho các hoạt động văn hóa quốc tế tại Hội An.
Đáng chú ý, toàn bộ chương trình và các hoạt động trải nghiệm đều được tổ chức miễn phí. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 26 và 27.9, tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách tham gia.
Thông qua chương trình, ẩm thực Hàn Quốc được kết nối với không gian văn hóa, di sản và du lịch Hội An, qua đó mở thêm cơ hội để công chúng trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc và tiếp cận các sản phẩm K-Food.
Đồng thời, sự kiện góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như giới thiệu những giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc của Hội An - Đà Nẵng đến bạn bè và du khách quốc tế.
Đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức tại Hội An sau lần đầu tiên vào năm 2025, tiếp tục mang văn hóa ẩm thực cùng nhiều sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc đến gần hơn với công chúng tại Hội An.
Không chỉ tạo thêm một không gian trải nghiệm mới cho người dân và du khách, chương trình còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Hội An - Đà Nẵng đến với du khách trong nước và quốc tế.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/am-thuc-han-quoc-ket-noi-van-hoa-tai-hoi-an-269094.html