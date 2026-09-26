Đồng Tháp: Trao 91 giải tại Hội thi Văn nghệ thiếu nhi tỉnh

Tham dự chương trình có đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Đại biểu tham dự Lễ tổng kết, công diễn và trao giải.

Hội thi được tổ chức tại 2 cụm thi, thu hút 51 đội văn nghệ thiếu nhi đến từ các xã, phường trong tỉnh. Các đội mang đến hơn 150 tiết mục, với sự tham gia biểu diễn của gần 4.000 diễn viên.

Các chương trình dự thi đa dạng về loại hình nghệ thuật như: Hát, múa, hát múa, kể chuyện, hiphop, đơn ca và các tiết mục mang âm hưởng dân gian, truyền thống.

Tiết mục tham gia công diễn trong Lễ tổng kết, trao giải.

Sau thời gian các đội tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã đánh giá, lựa chọn những tiết mục có chất lượng nghệ thuật để trao 91 giải, gồm: 36 giải Nhất, 30 giải Nhì và 25 giải Ba.

Ban Tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt thành tích tại Hội thi.

Tại chương trình tổng kết, các tiết mục tiêu biểu tiếp tục được công diễn phục vụ đại biểu và khán giả.