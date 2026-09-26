Tuyên Quang: Rộn ràng Đêm hội Trăng rằm, tiếp thêm ước mơ cho thiếu nhi

Tối 25/9, tại Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1, Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm – Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Tuyên Quang” năm 2026, thu hút đông đảo thiếu nhi và người dân trên địa bàn tham dự.

Dự chương trình có đồng chí Dương Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Việt Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, xã, phường, các đơn vị đồng hành và đông đảo nhân dân, thiếu nhi.

Các đại biểu dự đêm hội.

Rộn ràng sắc màu Trung thu

Ngay từ những tiết mục mở màn, không khí tại Quảng trường 26/3 đã trở nên sôi động với màn múa lân, sư, rồng cùng các tiết mục nghệ thuật mang đậm sắc màu Trung thu.

Tiếng trống hội hòa cùng những giai điệu vui tươi, những bài hát dành cho thiếu nhi tạo nên không gian lễ hội rộn ràng, gần gũi. Các em nhỏ cũng được thưởng thức màn trình diễn thời trang của những người mẫu nhí, góp thêm sắc màu cho đêm hội.

Không chỉ là chương trình biểu diễn nghệ thuật, “Đêm hội Trăng rằm – Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Tuyên Quang” còn tạo nên một không gian để các em được vui chơi, giao lưu và tận hưởng những khoảnh khắc tuổi thơ trong dịp Tết Trung thu.

Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang Dương Minh Nguyệt trao học bổng cho các em thiếu nhi vượt khó

Gửi yêu thương qua những phần quà

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động chăm lo, động viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại đêm hội, Tỉnh đoàn Tuyên Quang trao 100 suất học bổng cho thiếu nhi vượt khó và 1.200 phần quà Trung thu tới các em tham dự chương trình.

Những suất học bổng và phần quà tuy mang giá trị vật chất khác nhau nhưng cùng chung một thông điệp: sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn, các đơn vị và cộng đồng đối với thế hệ trẻ, nhất là những em còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Qua đó, chương trình góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và tự tin bước vào năm học mới.

Tỉnh đoàn và các đơn vị đồng hành trao quà cho các em thiếu nhi.

Tết Trung thu không chỉ là dịp để trẻ em vui chơi, phá cỗ, rước đèn mà còn là thời điểm để cộng đồng dành nhiều hơn sự quan tâm tới thế hệ tương lai.

Với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật kết hợp chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi, “Đêm hội Trăng rằm – Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Tuyên Quang” năm 2026 đã tạo nên một không gian Trung thu vui tươi, ấm áp tại trung tâm tỉnh.

Những tiếng cười trẻ thơ, sắc màu rực rỡ của đêm hội cùng những món quà được trao gửi không chỉ làm nên một mùa trăng đáng nhớ, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, động viên các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và nỗ lực trong học tập, rèn luyện.