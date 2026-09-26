PVU và PVCollege rộn ràng tổ chức 'Đêm Hội Trăng Rằm 2026'

Quang cảnh “Đêm Hội Trăng Rằm”

Chương trình diễn ra tại Trụ sở chính PVCollege với sự tham dự của ông Phan Minh Quốc Bình, Hiệu trưởng PVU; ông Ngô Xuân Hưng, Hiệu trưởng PVCollege; bà Ngô Thu Kiều, Phó Chủ tịch Công đoàn Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo (NCKH&ĐT), Chủ tịch Công đoàn PVU; ông Đặng Minh Trí, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn NCKH&ĐT, Chủ tịch Công đoàn PVCollege; cùng sự góp mặt của đông đảo cán bộ, giảng viên, đoàn viên thanh niên, phụ huynh và đặc biệt là gần 120 thiếu nhi là con em CBCNV hai nhà trường.

Ông Ngô Xuân Hưng, Hiệu trưởng PVCollege, phát biểu chúc mừng Trung thu tới con em CBCNV hai nhà trường.

Phát biểu mở đầu đêm hội, ông Ngô Xuân Hưng, Hiệu trưởng PVCollege đã gửi lời chúc Tết Trung thu tới các em nhỏ: “Chúc các cháu có một đêm Trung thu thật vui vẻ, nhiều tiếng cười bên người thân. Khi quay lại học tập, các cháu hãy cố gắng chăm chỉ, vâng lời ông bà, bố mẹ, thầy cô, và luôn yêu thương nhau trong gia đình cũng như trường lớp”.

Các em nhỏ hào hứng bên chú lân.

Nhân vật chị Hằng và chú Cuội giao lưu cùng thiếu nhi.

Trong suốt chương trình, các thiếu nhi đã được hòa mình vào không gian Tết Trung thu truyền thống rực rỡ sắc màu. Mở đầu là màn múa lân rộn ràng, không khí càng thêm sôi nổi khi các em giao lưu cùng nhân vật chú Cuội, chị Hằng và tham gia các trò chơi dân gian như ném vòng, bịt mắt đập heo...

Các em nhỏ thích thú chơi các trò chơi.

Đặc biệt, không khí đêm hội trở nên bùng nổ với màn biểu diễn ảo thuật độc đáo. Những tiết mục ảo thuật kỳ diệu với muôn vàn trò biến hóa bất ngờ đã thu hút trọn vẹn sự chú ý của các em, khiến hội trường liên tục ngập tràn những tiếng reo hò, ồ lên thích thú cùng những tràng pháo tay giòn giã. Xen kẽ vào đó là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính con em CBCNV hai trường biểu diễn, mang lại niềm vui trọn vẹn cho ngày hội.

Các cháu thiếu nhi giao lưu với ảo thuật gia.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của con em CBCNV hai nhà trường.

Điểm nhấn của chương trình là phần trao quà Trung thu cho các em nhỏ. Quà tặng được chuẩn bị theo 3 nhóm tuổi, tạo thêm niềm vui cho các em trong đêm hội.

Lãnh đạo PVU, PVCollege trao tặng các em nhỏ quà Trung thu

Chương trình khép lại bằng nghi thức phá cỗ Trung thu truyền thống. Các em nhỏ cùng đếm ngược và phá cỗ trong tiếng reo hò vui tươi, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó trong đại gia đình PETROVIETNAM.

Mâm cỗ “Vui Tết Trung thu”.

Sự thành công của “Đêm Hội Trăng Rằm 2026” không chỉ dừng lại ở một hoạt động vui chơi phong trào, mà còn thể hiện rõ nét sự chăm lo, sát sao của Đảng ủy cùng Ban Giám hiệu, tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên các đơn vị.

“Đêm Hội Trăng Rằm” góp phần giúp các em thêm yêu mến những giá trị văn hóa truyền thống, phấn đấu học tập tốt

Hoạt động ý nghĩa này đã góp phần thiết thực vun đắp, lan tỏa nét đẹp văn hóa PETROVIETNAM - nơi sự sẻ chia, tình nghĩa và trách nhiệm luôn được trân trọng và nối tiếp qua nhiều thế hệ. Qua đó, giúp các em thêm yêu mến những giá trị văn hóa truyền thống, phấn đấu học tập tốt để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.