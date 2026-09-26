Chi đoàn Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng tổ chức hiến máu nhân đạo

Hoạt động được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong triển khai chương trình công tác năm 2026; đồng thời thiết thực kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Các đoàn viên làm thủ tục để hiến máu.

Với thông điệp sẻ chia vì cộng đồng - "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", ngày hội đã tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua một hành động thiết thực. Hơn 60.000 ml máu được hiến trong chương trình là kết quả từ sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thuộc hai đơn vị.

Chia sẻ tại ngày hội, đoàn viên Thái Duy Hiếu, nhân viên Nhà khách cho biết, hiến máu tình nguyện là một trải nghiệm đặc biệt, khi tinh thần hiếu khách trong công việc hằng ngày được nâng lên thành sự sẻ chia sự sống.

“Dù công việc đặc thù với những ca kíp bận rộn, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi dòng máu của mình đang chảy để mang lại hy vọng cho người bệnh. Nếu như mỗi ngày đi làm, tôi cống hiến năng lượng và nụ cười để mang lại sự hài lòng cho khách lưu trú; thì giờ đây, tôi được ‘phục vụ’ cuộc đời bằng món quà ý nghĩa nhất từ chính cơ thể mình”, đoàn viên Thái Duy Hiếu chia sẻ.

Đối với đoàn viên Trần Văn Tàu, công tác tại bộ phận buồng phòng, Nhà khách Quốc hội, hiến máu cũng mang một ý nghĩa riêng. “Đối với một nhân viên buồng phòng, hiến máu tình nguyện là khoảnh khắc tôi tạm rời xa những công việc thầm lặng phía sau cánh cửa phòng khách để làm một việc ý nghĩa cho cộng đồng”, đoàn viên Trần Văn Tàu chia sẻ.

Lan tỏa thông điệp sẻ chia vì cộng đồng - "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".

Ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2026 tạo không gian để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng. Từ những công việc khác nhau, các đoàn viên cùng hướng đến một hành động chung là hiến máu, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và tương trợ trong cộng đồng.