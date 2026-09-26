Sôi nổi hội thi 'Khéo tay vào bếp - Đậm đà vị biển' phường An Hải

Một mâm ăn của đội thi mang đặc trưng hương vị biển. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động của Lễ hội An Hải Festival 2026 với chủ đề “Vũ điệu pháo hoa - Hương vị biển”.

Tham gia hội thi có 18 đội (mỗi đội 1 nam, 1 nữ) đến từ Chi hội Phụ nữ Công an phường, chi hội phụ nữ các khu dân cư và các đội liên kết trên địa bàn.

Trong thời gian 60 phút, các đội thi nấu một mâm ăn cho 10 người với các món ăn có nguyên liệu đặc trưng, mang đậm hương vị biển; thể hiện sự khéo léo, sáng tạo, tinh thần đồng đội và tình yêu đối với văn hóa ẩm thực.

Thông qua những món ăn được chế biến và trình bày tại hội thi góp phần quảng bá sự phong phú, đặc sắc của ẩm thực địa phương; cũng như quảng bá hình ảnh An Hải thân thiện, năng động, giàu bản sắc đến với đông đảo nhân dân và du khách.