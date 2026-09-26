Anh hùng LLVT nhân dân Dương Đức Thùng - Trái tim người anh hùng giữa đời thường

Dù trong khói lửa chiến tranh hay giữa thời bình, trái tim sâu nặng của người lính - Anh hùng LLVT nhân dân Dương Đức Thùng vẫn sáng đẹp, lan tỏa trong lòng đồng đội và nhân dân.

Bản lĩnh trong khói lửa

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, có biết bao người con đất Việt đã âm thầm dâng hiến tuổi thanh xuân, máu xương của mình để viết nên những khúc tráng ca bất tử. Khi khói lửa chiến tranh lùi vào dĩ vãng, những người lính Bộ đội Cụ Hồ trở về với đời thường, nhưng vẫn mang theo "chất thép" của chiến hào để tiếp tục lặng lẽ cống hiến, vun đắp cho tình người, tình đời trên mảnh đất quê hương.

Anh hùng LLVT nhân dân Dương Đức Thùng (ở khu phố 1, phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai) là một biểu tượng sáng ngời như thế. Nhìn nụ cười hiền hậu và đôi bàn tay chai sần của ông, ít ai biết rằng đằng sau sự bình dị ấy là lòng dũng cảm, sự mưu trí trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt ở miền Đông Nam Bộ và trên đất bạn Campuchia.

Sinh năm 1954 tại vùng quê cách mạng Cao Bằng, khi vừa mới chớm đôi mươi (năm 1974), chàng thanh niên Dương Đức Thùng nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tình nguyện tòng quân. Kết thúc khóa huấn luyện bộ binh, đồng chí được bổ sung vào Binh chủng Công binh, cùng đơn vị vào Nam chiến đấu. Ông cùng đồng đội trong đội hình Quân đoàn 4 (Quân đoàn 34 ngày nay) đã trải qua những trận chiến tại nhiều chiến trường ác liệt.

Đặc biệt, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Tiểu đội trưởng Dương Đức Thùng cùng đồng đội dũng cảm xả thân trong các trận đánh Bến Cát, Xuân Lộc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hay trong trận tiến công vào căn cứ thủy quân lục chiến của địch ở Sóng Thần, với tinh thần quyết chiến, nhanh trí, sáng tạo, đơn vị ông đã làm chủ trận địa, buộc địch phải tan rã, tháo chạy. Những trận đánh đó góp phần tạo điều kiện cho các đơn vị chủ lực thần tốc tiến về giải phóng Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Anh hùng LLVT nhân dân Dương Đức Thùng (thứ hai, từ trái sang) trò chuyện với thế hệ trẻ.

Đất nước thống nhất nhưng tiếng súng vẫn chưa im ở biên giới Tây Nam, ông lại tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhớ lại những ngày làm Đội trưởng Đội Vận động quần chúng tại xã Dei Edth (huyện Kien Svay, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia), ký ức trong ông lại ùa về đầy xúc động. Đó là những đêm mưu trí cải trang, luồn lách qua các chốt gác của địch để nắm bắt thông tin, tổ chức lực lượng tóm gọn các đối tượng cầm đầu từ Thái Lan trở về, thu giữ toàn bộ vũ khí, bóc gỡ tận gốc lực lượng gián điệp ngầm của Khmer Đỏ.

Thời điểm đó, kẻ thù xem ông là chiếc “gai cần nhổ”, chúng treo thưởng 10 lạng vàng để truy sát ông. Thế nhưng, thay vì lẩn tránh, ông lại càng bám sát phum, sóc, dựa vào nhân dân để hoạt động. “Trong khi quân Khmer Đỏ tàn độc với nhân dân, thì chúng tôi xây dựng được niềm tin tuyệt đối từ bà con. Lời Bác Hồ dạy: Giúp bạn là giúp mình, chính là ngọn lửa sưởi ấm, tiếp sức cho tôi vượt qua lằn ranh sinh tử”, ông Thùng trầm ngâm bộc bạch.

Chính sự đùm bọc, chở che và những tiếng hô cảnh báo kịp thời từ những người dân Campuchia đã nhiều lần giúp ông thoát khỏi vòng vây phục kích. Đó không chỉ là chiến công của cá nhân ông, mà là minh chứng cho triết lý sâu sắc: Lấy dân làm gốc.

Những chiến công và cống hiến của đồng chí Dương Đức Thùng đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Ngày 25-1-1983, khi đang là Chuẩn úy, Đại đội trưởng Công binh, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 25, Quân đoàn 4, ông vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sáng ngời “chất ngọc” giữa thời bình

Trở về từ chiến trường, dù mang trên cơ thể những vết thương chiến tranh, nhưng người anh hùng ấy chưa bao giờ cho phép bản thân nghỉ ngơi. Đối với ông, được sống sót trở về đã là một đặc ân lớn lao, và món nợ nghĩa tình với những đồng đội đã ngã xuống phải được trả bằng sự tận tụy suốt đời cho nhân dân.

Trong mắt người dân và đồng đội tại khu phố 1, phường Đồng Xoài, ông Thùng không chỉ là một anh hùng với huân, huy chương lấp lánh trên ngực áo, mà còn là một người chú, người bác gần gũi, ấm áp tình làng nghĩa xóm.

Ông Trịnh Phú Diễn, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố 1 xúc động chia sẻ: “Nếu chiến trường tôi luyện nên một Dương Đức Thùng kiên cường, bất khuất, thì cuộc sống đời thường lại khắc họa trọn vẹn chân dung một cựu chiến binh đầy lòng nhân ái”.

Tấm lòng ấy càng được tỏa sáng hơn trong dịp TP Đồng Nai phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - kỷ cương - hiệu quả - bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”. Khi địa phương cần mặt bằng để mở rộng những con đường giao thông, giúp bà con đi lại thuận tiện, gia đình ông Dương Đức Thùng đã hiến hơn 1.000m² đất - tài sản tích lũy của gia đình ông.

Anh hùng LLVT nhân dân Dương Đức Thùng (giữa) giới thiệu khu đất gia đình ông hiến để làm đường tại phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai.

Khi được hỏi vì sao lại quyết định hiến đất một cách nhẹ nhàng như vậy, ông chỉ mỉm cười đôn hậu: “Vì sự thuận tiện, văn minh cho quê hương, thì cần phải bắt tay vào làm ngay, suy tính làm gì cho thiệt hơn”.

Không dừng lại ở đó, ông còn miệt mài đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bà con đồng thuận bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Ông luôn tâm niệm: Sức mạnh lớn nhất của dân tộc chính là khối đại đoàn kết toàn dân; khi mỗi người chịu hy sinh một chút lợi ích cá nhân, cộng đồng sẽ vững bền và phát triển.

Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân mà Đảng và Nhà nước trao tặng ông Dương Đức Thùng không chỉ là sự tri ân những chiến công oanh liệt trong quá khứ, mà còn là sự tôn vinh một nhân cách cao đẹp giữa đời thường. Như chia sẻ của đồng chí Nguyễn Viết Thanh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đồng Xoài, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai: “Anh hùng không phải là người đứng trên cao, mà là người biết cúi xuống để nâng đỡ cuộc đời, biết hy sinh để dựng xây hạnh phúc cho cộng đồng”.

Cuộc đời của Anh hùng LLVT nhân dân Dương Đức Thùng giống như dòng sông hiền hòa, lặng lẽ trôi, nhưng mang trọn nguồn mạch sự sống và sự mát lành cho vùng đất Đồng Nai nghĩa tình. Câu chuyện về ông chính là những trang sử sống động, bài học trực quan để thế hệ trẻ hôm nay thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, độc lập, trách nhiệm thiêng liêng đối với quê hương, đất nước.