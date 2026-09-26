Trẻ em người Việt tại Fukuoka (Nhật Bản) vui Tết Trung thu 2026

Đông đảo các em nhỏ và phụ huynh đang sinh sống tại Fukuoka, khu vực Kyushu và các địa phương lân cận đã tham gia chương trình “Tết Trung thu 2026-Vui hội Trăng rằm”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chương trình được tổ chức bởi Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu; Hiệp hội Doanh nghiệp thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu, Nhật Bản (VTIK); Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản (AVF); Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu, Nhật Bản, với sự đồng hành của Học viện Nhật ngữ GAG cùng các doanh nghiệp, tổ chức trong cộng đồng.

Chương trình hướng tới tái hiện một không gian Trung thu Việt Nam gần gũi ngay giữa Fukuoka, để các em nhỏ, đặc biệt là thế hệ sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản - có cơ hội trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương.

Thông điệp xuyên suốt chương trình là dù các em đang sinh sống và trưởng thành tại Nhật Bản, các em vẫn có thể được nghe tiếng Việt, vui Tết Trung thu Việt Nam, tìm hiểu những phong tục truyền thống và từ đó nuôi dưỡng tình yêu đối với quê hương, nguồn cội.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Trung thu năm nay là hoạt động “Cùng nhau làm đèn lồng tái chế”. Thay vì chỉ sử dụng những chiếc đèn được làm sẵn, các em nhỏ sẽ cùng cha mẹ tận dụng chai nhựa, lon, nắp chai, bìa carton, hộp giấy và các vật liệu đã qua sử dụng để tự tay sáng tạo chiếc đèn Trung thu của riêng gia đình.

Chương trình là dịp để các em nhỏ, đặc biệt là thế hệ sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản có cơ hội trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Những sản phẩm sau khi hoàn thành sẽ tham gia Cuộc thi Lồng đèn tái chế Trung thu, được đánh giá dựa trên tính sáng tạo, hình thức, khả năng tận dụng vật liệu tái chế và đặc biệt là sự tham gia của cả gia đình.

Thông qua hoạt động này, Ban Tổ chức mong muốn Trung thu không chỉ là dịp để các em tìm hiểu văn hóa truyền thống mà còn trở thành một trải nghiệm giáo dục trực quan về sáng tạo, bảo vệ môi trường và sự gắn kết giữa cha mẹ với con trẻ.

Bên cạnh hoạt động làm lồng đèn, các em còn có dịp tham gia chương trình hỏi đáp vui về Tết Trung thu và tham gia hoạt động phá cỗ Trung thu cùng các phụ huynh và khách mời, chia sẻ niềm vui đoàn viên.

Để thực hiện chương trình, sự chung tay của các hội đoàn, doanh nghiệp, phụ huynh và tình nguyện viên thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong việc tạo dựng một môi trường để trẻ em Việt Nam tại Nhật Bản vừa hội nhập với xã hội sở tại, vừa có cơ hội tiếp xúc và nuôi dưỡng tình yêu đối với tiếng Việt, văn hóa Việt Nam.

Ban Tổ chức kỳ vọng rằng sau chương trình, điều các em mang về không chỉ là những chiếc lồng đèn hay những món quà Trung thu, mà quan trọng hơn là những ký ức đẹp về tuổi thơ, gia đình, cộng đồng và quê hương Việt Nam.