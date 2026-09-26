TP.HCM: Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu

Đoàn diễn hành thực hiện nghi thức rước Ông về Lăng Ông Thủy Tướng Thắng Tam

Sáng 26.9 (nhằm ngày 16.8 âm lịch), tại khu vực lễ đài chính, Công viên Tam giác Bãi Trước, phường Vũng Tàu, TP.HCM, UBND phường Vũng Tàu trọng thể tổ chức khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2026. Hàng nghìn người tham gia đoàn diễu hành, thực hiện nghi thức rước Ông về Lăng Ông Thủy Tướng Thắng Tam.

Tham dự lễ hội có ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, các phường, xã và đông đảo người dân, ngư dân, du khách.

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu là lễ hội truyền thống của cư dân vùng biển, gắn với tín ngưỡng thờ cá Ông và đời sống của cộng đồng ngư dân. Với người dân Vũng Tàu, biển vừa là không gian sinh tồn, nguồn sống, vừa là nơi gửi gắm ước vọng về những chuyến ra khơi bình an, thuận buồm xuôi gió, mùa biển thuận lợi.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu nhấn mạnh, Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam là lễ hội truyền thống được cộng đồng cư dân miền biển gìn giữ qua nhiều thế hệ, đồng thời là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Nhà nước ghi nhận và bảo vệ.

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Lễ hội bắt nguồn từ đời sống của ngư dân gắn bó với biển. Trong tâm thức của người đi biển, Ông Nam Hải, hay cá Ông, là vị thần thiêng liêng, được gửi gắm niềm tin về những chuyến ra khơi bình yên, trời yên biển lặng và mùa bội thu.

Lễ hội cũng gắn với Đình thần Thắng Tam - quần thể di tích lịch sử quốc gia, cùng Lăng Ông Nam Hải và Miếu Bà Ngũ Hành, những địa điểm gắn bó với tín ngưỡng và đời sống của cư dân vùng biển.

Đoàn tàu ra biển thực hiện nghi thức nghinh Ông

Mỗi mùa Nghinh Ông, người dân lại về Lăng Ông dâng hương, thực hành các nghi lễ truyền thống, tưởng nhớ tiền nhân, cầu mong quốc thái dân an, biển yên, mùa màng thuận lợi và cuộc sống bình an, qua đó lịch sử và truyền thống quê hương được kể tiếp cho thế hệ trẻ.

Ông Vũ Hồng Thuấn nhấn mạnh, trong dòng chảy văn hóa, Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam năm 2026 không chỉ là câu chuyện của riêng Vũng Tàu mà trở thành một giá trị văn hóa được kết nối, giới thiệu và phát huy trong không gian văn hóa, du lịch chung của TP.HCM, mở ra một bước phát triển mới về quy mô không gian quảng bá và khả năng kết nối với các hoạt động văn hóa, du lịch của thành phố.

Việc kết nối giữa Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam không làm mất đi bản sắc của riêng từng di sản, ngược lại tạo thêm cơ hội để những giá trị văn hóa biển của thành phố được giới thiệu rộng hơn đến nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Đối với Vũng Tàu, đây cũng là cơ hội để phường tiếp tục nâng tầm Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng. Lễ hội gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa, kinh tế biển, dịch vụ chất lượng cao, góp phần xây dựng đô thị du lịch văn minh, thân thiện và an toàn.

“Một di sản thì thực sự có sức sống khi được cộng đồng trân trọng và tiếp nối”, ông Vũ Hồng Thuấn phát biểu, đồng thời cho rằng người dân, các bậc cao niên, ngư dân, ban tế lễ và những gia đình gắn bó với đình, với Lăng Ông là lực lượng trực tiếp góp phần giữ gìn phần hồn của lễ hội. Thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục có vai trò trong việc trao truyền di sản cho thế hệ mai sau.

Ông Lê Quang Dương, Phó trưởng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đình Thắng Tam phát biểu, nhấn mạnh giá trị của Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu

Đại diện chủ thể di sản văn hóa, ông Lê Quang Dương, Phó trưởng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đình Thắng Tam, cho biết Lễ cầu ngư Nghinh Ông Thắng Tam là nghi lễ được gìn giữ qua nhiều thế hệ, chứa đựng niềm tin, lòng biết ơn và ước vọng bình an của cư dân miền biển.

Theo ông Lê Quang Dương, đối với ngư dân, biển vừa là nguồn sống vừa là nơi thử thách ý chí con người. Việc thờ kính Ông - vị thần hộ mệnh của biển khơi - vì vậy không chỉ thể hiện niềm tin tâm linh mà còn là sự tri ân đối với biển cả và những thế hệ tiền nhân đã khai phá, xây dựng, gắn bó với nghề biển.

Nghi thức Đổ Kiểng - Chiêng - Trống - Khởi nhạc Ngũ âm tại Lễ khai mạc

“Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của ngư dân vùng biển”, ông Lê Quang Dương chia sẻ, đồng thời cho rằng trong các nghi thức tế lễ, những đoàn người thành kính dâng hương luôn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng biết ơn đối với các bậc tiền hiền.

Lăng Ông Thắng Tam có lịch sử hơn hai thế kỷ, là địa chỉ văn hóa tâm linh của người dân và du khách. Nơi đây lưu giữ các giá trị kiến trúc, nghi thức tế lễ cổ truyền cùng những câu chuyện gắn với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất, con người Thắng Tam - Vũng Tàu.

Sau nghi thức Đổ Kiểng - Chiêng - Trống - Khởi nhạc Ngũ âm, lễ hội bước vào nghi thức Khai Nghinh Thủy Tướng. Lễ rước Ông chính thức xuất phát, diễu hành qua các tuyến đường Quang Trung - Trương Công Định - Hoàng Hoa Thám để về Lăng Ông Thủy Tướng Thắng Tam Vũng Tàu.

Lễ rước Ông diễu hành qua các tuyến đường trung tâm phường Vũng Tàu

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2026 được tổ chức với mục tiêu bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị di sản văn hóa tại địa phương, đồng thời gắn lễ hội với phát triển du lịch. Đây là dịp để người dân và du khách tìm hiểu về nguồn cội, đời sống tinh thần của cư dân vùng biển và những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trước lễ khai mạc, từ 6h, diễn ra Lễ Nghinh Ông trên biển. Đoàn tàu xuất phát từ Cảng Cầu Đá Bãi Trước, di chuyển ra khu vực gần Hòn Bà và neo đậu để thực hiện nghi thức tế lễ trong khoảng 60 phút.

Thành phần đoàn thực hiện nghi lễ gồm chánh tế, thầy lễ đọc tế, người xướng tế, đội đánh kiểng - chiêng - trống, ban nhạc tế lễ, lãnh đạo địa phương, người dân và du khách.

Một số hình ảnh Lễ diễu hành rước Ông: