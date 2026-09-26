Học sinh Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du vui Tết Trung thu

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác phẩm đèn ông sao của các khối tại sự kiện. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Hội người Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, cùng đông đảo các em học sinh và các bậc phụ huynh.

Mở màn cho đêm “Vui hội trăng rằm” là tiếng trống hội và màn múa lân đặc sắc cùng những bài hát, các tiết mục văn nghệ thiếu nhi vui tươi, sôi nổi đã đem lại một bầu không khí rộn ràng của ngày Tết Trung thu.

Ngoài các tiết mục văn nghệ sôi động, các em học sinh còn được tham gia trò chơi đố vui có thưởng cùng với chị Hằng và chú Cuội, tham gia cuộc thi làm đèn ông sao giữa các khối lớp trong nhà trường.

Tiết mục múa lân mở màn đêm “Vui hội trăng rằm”. (Ảnh: DUY TOÀN)

Theo Ban tổ chức, đây là hoạt động thường niên của nhà trường, là dịp để tạo sân chơi bổ ích, giúp các em đón một cái Tết Trung thu đầm ấm, ý nghĩa bên thầy cô, gia đình và bạn bè.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các em được giao lưu, cùng vui chơi, phá cỗ và đặc biệt là tìm hiểu sâu về ý nghĩa ngày Tết Trung thu, qua đó nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, giúp các em học sinh hiểu hơn về các giá trị văn hóa Việt Nam từ đó lan tỏa đến người dân Thủ đô Vientiane nói riêng và Lào nói chung.

Các tiết mục văn nghệ do các em học sinh nhà trường biểu diễn. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trước đó, tối 23/9, chùa Phật Tích ở Thủ đô Vientiane, Lào cũng tổ chức chương trình vui đón Tết Trung thu dành cho các em thiếu nhi là con em của cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa được tổ chức thường niên, là ngày hội cho các cháu thiếu nhi vui đón Trung thu cùng gia đình, bạn bè, trong tình thương yêu, quý mến của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào. Việc tổ chức chương trình đón Tết Trung thu cũng là hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, là dịp để tôn vinh các giá trị gia đình và cộng đồng.