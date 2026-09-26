Lãnh đạo xã Vĩnh Bảo tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ.

Đây là hoạt động ý nghĩa trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Theo kế hoạch, công tác tìm kiếm, khai quật, cất bốc, an táng hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 515 thành phố; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương xã Vĩnh Bảo.

Việc tìm kiếm thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung khu vực gò Mả Chìa với diện tích khoảng 250m2. Giai đoạn 2 căn cứ kết quả giai đoạn 1, thông tin nhân chứng, hồ sơ để quyết định mở rộng xung quanh gò Mả Chìa (diện tích dự kiến khoảng 500 m2) nếu cần.

Lực lượng chức năng căn cứ kết quả thực tế, hồ sơ, tài liệu, thông tin nhân chứng; không mở rộng phạm vi khi chưa có căn cứ và chưa được cấp có thẩm quyền thống nhất. Khi phát hiện hài cốt, di vật phải kiểm kê, ghi nhận vị trí, lập hồ sơ, bảo quản, bàn giao theo quy định, bảo đảm tôn nghiêm và chính xác.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) thành phố nhấn mạnh tính nhân văn và trách nhiệm đặc biệt thiêng liêng trong nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu làm Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo.

Phó Chủ tịch UBND cũng đề nghị tất cả lực lượng thực hiện với tinh thần tận tâm, trách nhiệm, thận trọng, chính xác và thành kính nhất. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. UBND xã Vĩnh Bảo thường xuyên bám sát, tổng hợp báo cáo kết quả, phấn đấu hoàn thành tìm kiếm, quy tập trước ngày 10/10/2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khẳng định, sau khi hoàn thành tìm kiếm, quy tập và thủ tục theo quy định, thành phố đã có chủ trương và được Thường trực Thành ủy đồng ý chỉ đạo tổ chức an táng trang trọng các hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa, đồng thời triển khai song song điều chỉnh quy hoạch và xây dựng dự án đầu tư khu tưởng niệm liệt sĩ và đồng bào tử nạn ngay trên mảnh đất này. Công trình dự kiến hoàn thành trước 27/7/2027 nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

Theo ông Phạm Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bảo, Mai Sơn là vùng đất lịch sử ghi dấu những chiến công và sự hy sinh hào hùng của các chiến sĩ, cán bộ, du kích cùng nhân dân địa phương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Coi công tác khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của người dân để tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm và thành kính nhất.