Hôm nay nấu gì: Cơm tối dễ nấu, đơn giản mà ngon

Tham khảo mâm cơm nhà chị Vũ Thu Hương để có thêm ý tưởng cho bữa cơm nhà mình. Mâm cơm này gồm các món:

- Củ cải xào trứng: 18.000đ

- Canh dưa cải thịt bò: 70.000đ

- Đậu phụ rán: 12.000đ

- Lạc rang muối: 15.000đ

Tổng: 115.000đ

Chuẩn bị: 300g củ cải, 1 quả trứng, dầu ăn, muối, rau mùi.

Củ cải gọt vỏ, rửa sạch, bào sợi. Phi thơm hành khô, cho củ cải vào xào một lúc thì nêm muối vừa ăn. Sau đó đập trứng vào, đảo đều để củ cải bám đều vào trứng. Xào một lúc trứng và củ cải chín thì rắc rau mùi thái nhỏ, tắt bếp.

Nguyên liệu: 200g thịt dẻ sườn bò - 2 bát ăn cơm dưa chua - Cà chua: 1 quả to- Gia vị: Tỏi, gừng, muối...

Thịt bò rửa sạch, chần qua trong nồi nước gừng đun sôi rồi mới thái miếng vuông nhỏ vừa ăn, bước này để thịt bớt gây và nhanh mềm khi hầm. Thái xong ướp gừng đập dập và gia vị tuỳ ý trong 20 phút.

Dưa chua xào qua với cà chua, gia vị rồi để riêng. Thịt bò sau khi ướp xong thì phi tỏi đảo qua cho săn lại rồi cho nước sôi ngập thịt ninh đến khi thịt mềm thì cho dưa đã xào vào nêm gia vị vừa vặn rôi đun thêm 5 phút. Nếu chưa chua có thể cho thêm sấu. Món canh thơ

Chuẩn bị: 3 bìa đậu phụ, dầu ăn.

Đun nóng dầu ăn trong chảo, cho đậu phụ đã cắt miếng vào chiên giòn đều các mặt là xong. Cho đậu rán ra đĩa. Khi ăn, chấm với nước mắm chua ngọt hoặc xì dầu pha mù tạt, ăn kèm rau kinh giới rất ngon.

Chuẩn bị: Lạc, dầu ăn, muối tinh hoặc bột canh, rượu trắng.

Lạc rửa qua với nước, cho vào chảo, rang từ từ ở lửa nhỏ cho đến khi có màu gần màu cánh gián (chín 80%) thì thêm dầu ăn vào, đảo đều một lúc cho dầu ăn ngấm vào trong lạc. Rưới đều 1 xíu rượu trắng vào lạc, đảo để rượu ngấm vào lạc, rượu sẽ bay mùi hết sau một lúc. Rượu giúp lạc giữ được độ giòn ngon hơn. Lạc chín tắt bếp. Để nguội đến 50% thì rắc muối tinh hoặc bột canh vào, đảo đều là xong.

Chúc các bạn thành công!