Lắng nghe để kịp thời giải quyết

Tại hội nghị “Tháng nghe dân nói” tổ chức ở thôn 1 Thống Nhất, 11 ý kiến được người dân trực tiếp nêu ra. Không có những vấn đề xa vời, nội dung trao đổi tập trung vào những điều gần gũi với cuộc sống, sản xuất và hoạt động của đội ngũ cán bộ ở khu dân cư. Trong đó, chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn sau sáp nhập là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Người dân xã Yên Phú đóng góp ý kiến tại Hội nghị “Tháng nghe Dân nói”.

Tại thôn Công Minh, người dân cũng tham gia 10 lượt ý kiến, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, giảm nghèo, ảnh hưởng của bán ngập thủy điện Sông Lô 7, giáo dục, đất đai và môi trường. Mỗi ý kiến là một vấn đề cụ thể từ thực tiễn khu dân cư, phản ánh những mong muốn, kiến nghị chính đáng của người dân đối với địa phương.

Đằng sau mỗi cuộc đối thoại là quá trình MTTQ nắm bắt tình hình khu dân cư, tập hợp ý kiến, lựa chọn những vấn đề người dân quan tâm để đưa ra trao đổi trực tiếp với cấp ủy, chính quyền. Cách làm này giúp những kiến nghị từ cơ sở không bị phân tán, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan có trách nhiệm nhìn nhận đầy đủ hơn những vấn đề đang đặt ra trong đời sống Nhân dân.

Đồng chí Vũ Văn Sỹ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Phú cho biết: “Qua các hội nghị, chúng tôi nhận thấy người dân quan tâm nhiều đến những vấn đề gắn với đời sống hằng ngày như hạ tầng giao thông, hỗ trợ sản xuất và chính sách an sinh xã hội. Thông qua chương trình, MTTQ có điều kiện trực tiếp lắng nghe, tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết. Qua đó, góp phần bảo đảm những vấn đề người dân quan tâm được xem xét, giải quyết kịp thời”.

Theo dõi, giám sát việc giải quyết

Câu chuyện tái định cư ở thôn Ngõa là một minh chứng cho ý nghĩa của việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề cấp thiết từ cơ sở. Sau trận sạt lở năm 2025, việc bố trí nơi ở an toàn cho 30 hộ dân trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai khu tái định cư; các hộ thuộc diện di dời được bốc thăm nhận lô đất, từng bước hiện thực hóa mong muốn có nơi ở ổn định, an toàn.

Cầm trên tay phiếu bốc thăm ô đất mới, chị Đặng Thị Núng không giấu được niềm vui: “Sau trận sạt lở, gia đình tôi luôn mong sớm có một nơi ở an toàn để ổn định cuộc sống. Được chính quyền quan tâm bố trí đất tái định cư, hôm nay lại được trực tiếp bốc thăm nhận lô đất, chúng tôi rất phấn khởi. Có đất rồi, gia đình sẽ cố gắng xây dựng nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống, không còn phải lo lắng mỗi khi mưa bão”.

Đồng chí Nguyễn Văn Tỵ, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ngõa, chia sẻ: “Trong quá trình triển khai tái định cư, chi bộ đã lãnh đạo công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc lên cấp ủy, chính quyền xã. Khi được bàn giao mặt bằng, bà con rất phấn khởi, đồng thuận triển khai xây dựng nhà ở. Đến nay, 30 hộ dân đã đồng loạt động thổ, khởi công nhà mới. Đây là kết quả rất đáng mừng, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới”.

Từ những kiến nghị của người dân đến quá trình triển khai các nhiệm vụ dân sinh, vai trò của từng tổ chức được xác định rõ. Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo; UBND xã tổ chức thực hiện, phân công các bộ phận chuyên môn giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền; MTTQ tập hợp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời giám sát việc thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Ước, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú, nhấn mạnh: “Qua các buổi đối thoại, những vấn đề người dân quan tâm được tiếp nhận trực tiếp, giúp cấp ủy nắm chắc tình hình từ cơ sở để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Đảng ủy yêu cầu UBND xã phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận chuyên môn, xác định thời gian giải quyết đối với từng nội dung kiến nghị; đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi, giám sát quá trình thực hiện. Những vấn đề chưa thể giải quyết ngay phải được giải thích rõ ràng, có lộ trình cụ thể, bảo đảm mọi ý kiến chính đáng của Nhân dân đều được quan tâm, xem xét và phản hồi”.

"Tháng nghe Dân nói” không chỉ là diễn đàn để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng mà còn khẳng định vai trò của MTTQ trong tập hợp, phản ánh tiếng nói Nhân dân và giám sát việc giải quyết kiến nghị. Khi tiếng nói từ cơ sở được lắng nghe, những vấn đề dân sinh được quan tâm giải quyết, niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân sẽ ngày càng được củng cố, tạo sức mạnh để xây dựng Yên Phú ngày càng phát triển.