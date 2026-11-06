Không được quy định bắt buộc người dân, doanh nghiệp chuyển đổi xe điện

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về hoàn thiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải và Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng các giải pháp đồng bộ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động chuyển sang phương tiện giao thông xanh, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và hạ tầng giao thông.

Các chính sách không được quy định bắt buộc hoặc đưa ra lộ trình mang tính bắt buộc đối với chủ phương tiện, người dân, doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng xe thuần điện, phương tiện giao thông xanh, nhất là phương tiện cơ giới đường bộ.

Không được quy định bắt buộc người dân, doanh nghiệp phải chuyển đổi xe điện

Bộ Xây dựng cũng có nhiệm vụ tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp ngày 2/11 về phát triển logistics quốc gia và hạ tầng logistics, đồng thời giải trình đầy đủ ý kiến thành viên Chính phủ. Các dự thảo phải được hoàn thiện, tránh trùng lặp với Chiến lược phát triển ngành logistics và trình Thủ tướng trước ngày 15/11.

Thời gian qua, Hà Nội và TP HCM đã xây dựng các kế hoạch thúc đẩy giao thông xanh, trong đó có việc hình thành vùng phát thải thấp nhằm hạn chế phương tiện gây ô nhiễm.

Từ ngày 1/7 đến hết năm 2026, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại hai khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm. Giai đoạn đầu, thành phố chưa cấm xe máy chạy xăng mà khuyến khích xe ôm công nghệ hạn chế hoạt động tại khu vực thí điểm.

Với phương tiện cá nhân, Hà Nội khuyến khích hạn chế sử dụng môtô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy trước năm 2016; đồng thời vận động người dân chuyển sang phương tiện xanh hoặc giao thông công cộng.

TP.HCM cũng đang xây dựng lộ trình chuyển đổi giao thông xanh và thiết lập vùng phát thải thấp (LEZ). Theo dự thảo, từ ngày 1/1/2028 đến hết năm 2029, vùng phát thải thấp sẽ được áp dụng tại khu vực lõi trung tâm và Thủ Thiêm. Từ năm 2030, phạm vi mở rộng ra toàn bộ khu vực nằm trong Vành đai 2.