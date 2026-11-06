5 cựu cán bộ ở Hà Nội hầu tòa vụ 519 căn hộ CT6 Kiến Hưng không có sổ đỏ

Theo kế hoạch ngày 18/11 tới, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Tổng giám đốc Công ty Bemes), về tội Lừa dối khách hàng.

Cùng bị đưa ra xét xử với “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản còn có Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông); Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông).

Các bị cáo này bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lê Thanh Thản tại phiên tòa năm 2023.

Theo cáo trạng, Công ty Bemes do ông Lê Thanh Thản là Tổng giám đốc khởi công xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng từ ngày 31/10/2010 và hoàn thành ngày 25/11/2012.

Quá trình thi công xây dựng, dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều vi phạm kéo dài như xây dựng sai quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với khối nhà cao tầng, dự án đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng. Theo thiết kế được phê duyệt, từ tầng 2 đến tầng 4 là trung tâm thương mại nhưng dự án đã xây thành căn hộ, xây thêm 1 tầng áp mái.

Công trình xây tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với nhà thấp tầng, sai phạm được chỉ ra là tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Từ tháng 3/2011, ông Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...”.

Các khách hàng đã tin tưởng, mua các căn hộ dự án CT6 Kiến Hưng. Đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành, từ tháng 1/2013 bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống.

Kết quả điều tra xác định, ông Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng, nhưng các căn hộ này không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng hơn 531 tỷ đồng.

Dự án CT6 Kiến Hưng.

Trong suốt quá trình Công ty Bemes thi công xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng, UBND phường Kiến Hưng trong đó có Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường, giai đoạn từ năm 2004 đến tháng 4/2015), Nguyễn Duy Uyển (cựu phó chủ tịch phường, từ năm 2004 đến 30/6/2011) và Bùi Văn Bằng (cựu phó chủ tịch, từ 1/7/2011 đến 10/2018) phụ trách kinh tế đô thị đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định.

Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) gồm Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông từ 15/9/2010 đến 8/2012), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng từ 15/09/2010 đến 10/2018) đã không thanh tra, kiểm tra việc thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng để phát hiện vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Quang Bài (cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng từ 7/12/2010 đến tháng 12/2014) đã không kiểm tra, phát hiện vi phạm và báo cáo kịp thời những vi phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, UBND phường Kiến Hưng (cũ), quận Hà Đông (cũ) và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, phát hiện vi phạm để ngăn chặn, đề xuất biện pháp xử lý đối với sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng.

Hậu quả, sai phạm của các bị cáo đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 khách hàng mua 519 căn hộ là hơn 531 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2024, ông Mai Quang Bài đã chết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông này.