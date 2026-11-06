Điều chỉnh Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng sang NoXH

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Đối với dự án nhà ở xã hội (NoXH) tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, UBND TPHCM giao UBND xã Bình Lợi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định để khởi công dự án vào ngày 30/12.

Trước đó, UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (diện tích gần 110 ha) tại xã Bình Lợi, từ chức năng “khu đất sản xuất công nghiệp, kho tàng” sang chức năng “khu đất đơn vị ở” trong quá trình lập Quy hoạch tổng thể TPHCM. Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch và phù hợp quy định pháp luật.

Về thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương rà soát, xác định đầy đủ tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đối với đợt 1 thuộc giai đoạn 2 của dự án. Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Về thủ tục triển khai dự án NoXH, UBND TPHCM đề nghị khẩn trương rà soát các điều kiện pháp lý, tổ chức thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án NoXH theo quy định pháp luật về đầu tư, nhà ở và các quy định có liên quan, bảo đảm phù hợp quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phương án xử lý đối với dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng.