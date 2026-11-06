Cận cảnh ba khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)

Toàn cảnh khu tái định cư Nà Phai xã Na Sầm

Hệ thống hạ tầng giao thông nội bộ khu tái định cư Nà Phai (xã Na Sầm)

Người dân xây nhà mới tại khu tái định cư Nà Phai (xã Na Sầm)

Hệ thống giao thông trục chính khu tái định cư Nà Phai (xã Na Sầm) kết nối với quốc lộ 4A

* Tại khu tái định cư Vạn Xuân thuộc xã Văn Lãng, hiện UBND xã Văn Lãng cũng đã giao 9 lô đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện, diện tích mỗi lô từ 100 m2 đến 120 m2. Hiện nay người dân cũng đang tập trung xây dựng nhà ở mới ổn định đời sống.

Khu tái định cư Vạn Xuân (xã Văn Lãng) thời điểm tháng 7/2026, nhà thầu đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng.

Một trục đường giao thông khu tái định cư Vạn Xuân (xã Văn Lãng) kết nối với đường xã 361 được đầu tư đồng bộ hiện đại

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Vạn Xuân (xã Văn Lãng), hệ thống điện, chiếu sáng, cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải đều được thiết kế đi ngầm bảo đảm cảnh quan văn minh hiện đại.

Những ngôi nhà mới đang được người dân bị ảnh hưởng cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) xây dựng để ổn định đời sống tại khu tái định cư Vạn Xuân, xã Văn Lãng.

Một hộ dân đã ổn định chỗ ở sau khi nhận kinh phí, bàn giao mặt bằng xây dựng cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) tại khu tái định cư Vạn Xuân

* Tại khu tái định cư Pác Luồng, xã Tràng Định, đơn vị thi công cũng đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu. Được biết, hiện xã Thất Khê và Tràng Định đã giao 17 lô tái định cư cho các hộ đủ điều kiện với diện tích mỗi lô 100 m2.

Nhà thầu thảm mặt đường nội bộ khu tái định cư Pác Luồng

Thi công lu phẳng một tuyến đường nội bộ khu tái định cư Pác Luồng

Công nhân tập trung lát vỉa hè hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư Pác Luồng

Một tuyến đường giao thông khu tái định cư Pác Luồng đã hoàn thành thảm mặt đường, đang chuẩn bị hoàn thiện vỉa hè

Nhà văn hóa khu tái định cư Pác Luồng đang được đơn vị thi công hoàn thiện