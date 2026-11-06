Nhà đấtQuản lý - Quy hoạch

Cận cảnh ba khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)

Sau hơn 1 năm triển khai thi công 3 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đã cơ bản hoàn thành đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng. Trong đó, đến đầu tháng 11/2026 đã có hai khu tái định cư hoàn thành đưa vào khai thác là khu tái định cư Nà Phai (xã Na Sầm), diện tích 1,72 ha, tạo lập 44 lô tái định cư và khu tái định cư Vạn Xuân (xã Văn Lãng) với diện tích 2,78 ha, tạo lập 88 lô đất tái định cư. Đối với khu tái định cư Pác Luồng xã Tràng Định, có diện tích 3,75 ha, tạo lập 104 lô tái định cư đã hoàn thành xây lắp đạt 95% giá trị hợp đồng, dự kiến thi công xong trong tháng 11/2026. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo và PTTH Lạng Sơn ghi lại tại các khu tái định cư này.

Báo Lạng Sơn
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Toàn cảnh khu tái định cư Nà Phai xã Na Sầm

Toàn cảnh khu tái định cư Nà Phai xã Na Sầm

Hệ thống hạ tầng giao thông nội bộ khu tái định cư Nà Phai (xã Na Sầm)

Hệ thống hạ tầng giao thông nội bộ khu tái định cư Nà Phai (xã Na Sầm)

Người dân xây nhà mới tại khu tái định cư Nà Phai (xã Na Sầm)

Người dân xây nhà mới tại khu tái định cư Nà Phai (xã Na Sầm)

Hệ thống giao thông trục chính khu tái định cư Nà Phai (xã Na Sầm) kết nối với quốc lộ 4A

Hệ thống giao thông trục chính khu tái định cư Nà Phai (xã Na Sầm) kết nối với quốc lộ 4A

* Tại khu tái định cư Vạn Xuân thuộc xã Văn Lãng, hiện UBND xã Văn Lãng cũng đã giao 9 lô đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện, diện tích mỗi lô từ 100 m2 đến 120 m2. Hiện nay người dân cũng đang tập trung xây dựng nhà ở mới ổn định đời sống. 

Khu tái định cư Vạn Xuân (xã Văn Lãng) thời điểm tháng 7/2026, nhà thầu đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng.

Khu tái định cư Vạn Xuân (xã Văn Lãng) thời điểm tháng 7/2026, nhà thầu đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng.

Một trục đường giao thông khu tái định cư Vạn Xuân (xã Văn Lãng) kết nối với đường xã 361 được đầu tư đồng bộ hiện đại

Một trục đường giao thông khu tái định cư Vạn Xuân (xã Văn Lãng) kết nối với đường xã 361 được đầu tư đồng bộ hiện đại

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Vạn Xuân (xã Văn Lãng), hệ thống điện, chiếu sáng, cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải đều được thiết kế đi ngầm bảo đảm cảnh quan văn minh hiện đại.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Vạn Xuân (xã Văn Lãng), hệ thống điện, chiếu sáng, cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải đều được thiết kế đi ngầm bảo đảm cảnh quan văn minh hiện đại.

Những ngôi nhà mới đang được người dân bị ảnh hưởng cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) xây dựng để ổn định đời sống tại khu tái định cư Vạn Xuân, xã Văn Lãng.

Những ngôi nhà mới đang được người dân bị ảnh hưởng cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) xây dựng để ổn định đời sống tại khu tái định cư Vạn Xuân, xã Văn Lãng.

Một hộ dân đã ổn định chỗ ở sau khi nhận kinh phí, bàn giao mặt bằng xây dựng cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) tại khu tái định cư Vạn Xuân

Một hộ dân đã ổn định chỗ ở sau khi nhận kinh phí, bàn giao mặt bằng xây dựng cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) tại khu tái định cư Vạn Xuân

* Tại khu tái định cư Pác Luồng, xã Tràng Định, đơn vị thi công cũng đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu. Được biết, hiện xã Thất Khê và Tràng Định đã giao 17 lô tái định cư cho các hộ đủ điều kiện với diện tích mỗi lô 100 m2.

Nhà thầu thảm mặt đường nội bộ khu tái định cư Pác Luồng

Nhà thầu thảm mặt đường nội bộ khu tái định cư Pác Luồng

Thi công lu phẳng một tuyến đường nội bộ khu tái định cư Pác Luồng

Thi công lu phẳng một tuyến đường nội bộ khu tái định cư Pác Luồng

Công nhân tập trung lát vỉa hè hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư Pác Luồng

Công nhân tập trung lát vỉa hè hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư Pác Luồng

Một tuyến đường giao thông khu tái định cư Pác Luồng đã hoàn thành thảm mặt đường, đang chuẩn bị hoàn thiện vỉa hè

Một tuyến đường giao thông khu tái định cư Pác Luồng đã hoàn thành thảm mặt đường, đang chuẩn bị hoàn thiện vỉa hè

Nhà văn hóa khu tái định cư Pác Luồng đang được đơn vị thi công hoàn thiện

Nhà văn hóa khu tái định cư Pác Luồng đang được đơn vị thi công hoàn thiện

Trang Ninh

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/trum-anh-can-canh-ba-khu-tai-dinh-cu-phuc-vu-giai-phong-mat-bang-cao-toc-dong-dang-lang-son-tra-linh-cao-bang-5107873.html