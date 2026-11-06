Cận cảnh ba khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)
Sau hơn 1 năm triển khai thi công 3 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đã cơ bản hoàn thành đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng. Trong đó, đến đầu tháng 11/2026 đã có hai khu tái định cư hoàn thành đưa vào khai thác là khu tái định cư Nà Phai (xã Na Sầm), diện tích 1,72 ha, tạo lập 44 lô tái định cư và khu tái định cư Vạn Xuân (xã Văn Lãng) với diện tích 2,78 ha, tạo lập 88 lô đất tái định cư. Đối với khu tái định cư Pác Luồng xã Tràng Định, có diện tích 3,75 ha, tạo lập 104 lô tái định cư đã hoàn thành xây lắp đạt 95% giá trị hợp đồng, dự kiến thi công xong trong tháng 11/2026. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo và PTTH Lạng Sơn ghi lại tại các khu tái định cư này.
* Tại khu tái định cư Vạn Xuân thuộc xã Văn Lãng, hiện UBND xã Văn Lãng cũng đã giao 9 lô đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện, diện tích mỗi lô từ 100 m2 đến 120 m2. Hiện nay người dân cũng đang tập trung xây dựng nhà ở mới ổn định đời sống.
* Tại khu tái định cư Pác Luồng, xã Tràng Định, đơn vị thi công cũng đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu. Được biết, hiện xã Thất Khê và Tràng Định đã giao 17 lô tái định cư cho các hộ đủ điều kiện với diện tích mỗi lô 100 m2.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/trum-anh-can-canh-ba-khu-tai-dinh-cu-phuc-vu-giai-phong-mat-bang-cao-toc-dong-dang-lang-son-tra-linh-cao-bang-5107873.html