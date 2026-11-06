Shophouse khối đế: Lợi thế đầu tư từ cộng đồng cư dân hiện hữu

Một trong những yếu tố khiến nhà đầu tư phải cân nhắc khi lựa chọn shophouse tại các dự án mới là thời gian chờ đợi để hình thành cộng đồng cư dân và nhu cầu kinh doanh. Dù được quy hoạch với quy mô lớn, có hệ thống tiện ích và hạ tầng đồng bộ, khả năng khai thác thực tế của mặt bằng vẫn phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện dự án, tỷ lệ cư dân về ở và tốc độ phát triển thương mại.

LỢI THẾ LỚN VỚI TÀI SẢN ĐÃ VẬN HÀNH

Trong khi đó, tại các khu đô thị đã đi vào vận hành, nhà đầu tư có thể trực tiếp khảo sát hiện trạng sản phẩm, chất lượng vận hành, tình trạng hoạt động của các cửa hàng và nhu cầu tiêu dùng tại khu vực. Đây là cơ sở để đánh giá khả năng cho thuê, lựa chọn ngành hàng và xây dựng phương án kinh doanh phù hợp trước khi quyết định xuống tiền.

Đặc biệt, cộng đồng cư dân hiện hữu và hệ thống tiện ích xung quanh là những yếu tố trực tiếp tạo nên nguồn khách hàng cho hoạt động kinh doanh. Các ngành hàng có nhu cầu tiêu dùng thường xuyên như F&B, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp hay dịch vụ văn phòng nhờ đó có thể tiếp cận ngay tệp khách hàng sẵn có trong khu đô thị, tạo nền tảng thuận lợi cho việc tổ chức và khai thác mặt bằng thương mại.

Dù giá thuê tăng, tỉ lệ lấp đầy mặt bằng bán lẻ luôn ở mức cao trên 80%. (Nguồn: NAI Vietnam).

GOLDMARK CITY: LƯU LƯỢNG KHÁCH KHỔNG LỒ TỪ 9 TÒA CƯ DÂN, TRƯỜNG HỌC VÀ VĂN PHÒNG

Tại phía Tây Hà Nội, khu đô thị phức hợp Goldmark City đã đi vào vận hành ổn định trong nhiều năm, với 9 tòa nhà căn hộ cùng hệ thống tiện ích và các công trình phục vụ đời sống. Đáng chú ý, sự hiện diện của trường học liên cấp quốc tế và tòa văn phòng - thương mại cao 40 tầng góp phần mở rộng đáng kể tệp khách hàng cho hoạt động kinh doanh tại đây.

Sự cộng hưởng giữa khu nhà ở, trường học và văn phòng tạo nên nguồn cầu thương mại đa dạng, đến từ cư dân, học sinh, phụ huynh, giáo viên, nhân viên văn phòng, chuyên gia,… Lợi thế này giúp nhà đầu tư hình dung rõ hơn về chân dung khách hàng, lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp cũng như đánh giá tiềm năng khai thác từng vị trí mặt bằng.

Các mặt bằng thương mại không chỉ có lợi thế về nguồn khách hàng hiện hữu mà còn giúp nhà đầu tư dễ dàng đánh giá tiềm năng khai thác trên thực tế. Từ chất lượng công trình, hệ thống quản lý vận hành đến môi trường kinh doanh, vị trí, diện tích, mặt tiền và khả năng tiếp cận khách hàng đều có thể được trực tiếp khảo sát, kiểm chứng. Đây là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư lựa chọn sản phẩm và xây dựng phương án kinh doanh phù hợp.

Hiện shophouse khối đế tại Goldmark City còn gia tăng sức hấp dẫn nhờ chính sách ưu đãi đặc biệt. Theo đó, khách hàng được hưởng chiết khấu 3% giá trị sản phẩm khi thanh toán theo tiến độ thông thường và chiết khấu lên tới 7% khi thanh toán sớm. Với phương án vay vốn, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng, áp dụng cho khoản vay lên đến 70% giá trị sản phẩm. Đặc biệt, một số căn shophouse còn được miễn phí phí dịch vụ trong 9 tháng, không bao gồm điều hòa.

Shophouse khối đế tại Goldmark City.

Việc hội tụ các yếu tố như tài sản đã hình thành, khả năng khai thác ngay cùng chính sách tài chính linh hoạt mở thêm nhiều cơ hội cho nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bán lẻ có xu hướng tăng trưởng. Theo ghi nhận thị trường trong quý 3/2026, nhu cầu thuê mặt bằng chủ yếu đến từ các ngành F&B và thời trang, bên cạnh sự tăng trưởng ổn định của các mô hình phong cách sống (lifestyle) và dịch vụ. Các vị trí đắc địa tiếp tục duy trì sức hút với khách thuê, đặc biệt với các dự án được quản lý vận hành tốt, độ nhận diện cao và thương hiệu uy tín.

Dự báo của NAI Vietnam đến 2028, nguồn cung bán lẻ sẽ dịch chuyển về phía các khu vực ngoài trung tâm, các khu đô thị tích hợp và những trung tâm mới nổi như Tây Hồ với các dự án thương mại phức hợp như Goldmark City và một số dự án khác.

Trong bối cảnh đó, tọa lạc tại khu đô thị đã đi vào vận hành ổn định, sàn thương mại ROX Tower và shophouse khối đế Goldmark City mở ra cơ hội cho nhà đầu tư sở hữu tài sản có hiện trạng rõ ràng, khả năng khai thác thực tế, qua đó chủ động tạo dòng tiền và tích lũy giá trị trong dài hạn.