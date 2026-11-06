Bộ Tài chính lấy ý kiến xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất)

Thông tin tại hội thảo, ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, đã được trình Chính phủ và trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất vào tháng 8/2026. Đến nay, dự thảo đã được hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Để bảo đảm tính đồng bộ khi Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) được ban hành và đi vào thực thi dự kiến từ ngày 1/1/2027, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật, đồng thời lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

Qua rà soát các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, Bộ Tài chính tổng hợp có gần 20 nghị định của Chính phủ. Trong đó, một số nghị định hướng dẫn các luật này đồng thời cũng căn cứ vào nhiều luật khác. Tuy nhiên, theo tinh thần chỉ đạo hiện nay của Chính phủ, mỗi luật sẽ có một văn bản hướng dẫn, hạn chế việc ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cho cùng một luật.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã rà soát, đề xuất phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị định. Theo ông Dũng, dự thảo sẽ thay thế Nghị định 73 hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, các nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công và nghị định hướng dẫn về quản lý ngân quỹ nhà nước. Đây là những nội dung trực tiếp hướng dẫn, quy định chi tiết việc thi hành Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.

Ông Dũng cho biết, Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo và tổ chức lấy ý kiến để nghị định được ban hành, có hiệu lực đồng bộ với luật mới. Ông nhấn mạnh: “Tại hội thảo hôm nay, chúng tôi mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các Sở Tài chính – những đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện, nhằm tham mưu, giúp Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo nghị định, bảo đảm đồng bộ với quy định của luật, đồng thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn”.

Về việc thực hiện các quy định mới, ông Dũng cho biết, từ ngày 1/1/2027, công tác quản lý, điều hành và chấp hành dự toán ngân sách nhà nước sẽ được thực hiện theo luật mới và nghị định mới. Quá trình chuyển tiếp vì vậy sẽ có sự giao thoa giữa các quy định hiện hành và quy định mới.

Theo ông Dũng, việc xử lý các vấn đề phát sinh cần dựa trên tinh thần kế thừa những quy định hiện hành còn phù hợp, bảo đảm tính đồng bộ, liên tục của hệ thống pháp luật, đồng thời khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Những nội dung này đã được Bộ Tài chính nghiên cứu, thể chế hóa trong dự thảo nghị định trên cơ sở các quy định được thiết kế tại dự thảo Luật Ngân sách nhà nước.

“Với tinh thần đó, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo để hoàn thiện dự thảo nghị định”, ông Dũng nói.

Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, diễn ra sáng ngày 6/11, do Vụ Ngân sách nhà nước chủ trì. Ảnh: Lạc Nguyên

Đánh giá về quá trình xây dựng dự thảo, ông Marc Robinson, đại diện Ngân hàng Thế giới cho biết, World Bank vinh dự được tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển và góp ý đối với dự thảo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất. Trong thời gian qua, tổ chức này đã chủ động tham gia, đưa ra nhiều ý kiến tại các hội thảo tham vấn, đồng thời cung cấp tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật thông qua đội ngũ chuyên gia.

Theo ông Marc Robinson, việc hợp nhất hai hệ thống quy định về quản lý ngân sách nhà nước và đầu tư công có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là việc điều chỉnh, cập nhật các định hướng, chủ trương và quy định pháp lý, mà còn là cơ hội để Việt Nam bảo đảm công tác quản lý ngân sách nhà nước được thực hiện chính xác, hiệu quả hơn.

Ông Marc Robinson cũng cho rằng, khuôn khổ pháp lý được xây dựng sẽ hỗ trợ Việt Nam hướng tới các mục tiêu phát triển hạ tầng quy mô lớn trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tiếp theo.

Đại diện World Bank đánh giá, các bên đã triển khai khối lượng công việc lớn trong khoảng thời gian tương đối ngắn thông qua nhiều hội thảo, hoạt động tham vấn và trao đổi ý kiến. Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào việc thông qua và đưa các quy định mới vào thực thi trong năm tới./.