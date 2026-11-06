Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khu vực phía nam Đà Nẵng

Tổ đại biểu số 7 HĐND thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú. Ảnh: HỒ QUÂN

Tham gia tiếp xúc cử tri có các đại biểu: Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lâm Quang Thành, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; Nguyễn Đình Tiên, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố.

Đại diện Tổ đại biểu số 7 thông tin đến cử tri các chính sách trên lĩnh vực kinh tế, giáo dục và cơ chế đãi ngộ được HĐND thành phố thông qua tại các kỳ họp vừa qua. Đồng thời, thông tin về chương trình Kỳ họp cuối năm 2026 và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Cử tri phường Tam Kỳ kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khu vực phía nam thành phố. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tập trung phản ánh, kiến nghị thành phố tăng cường quản lý các dự án trên địa bàn, trong đó có công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ triển khai và quản lý các bãi thải.

Cử tri đề nghị thành phố đánh giá lại tính khả thi của các dự án đang quy hoạch treo, ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là những vướng mắc trong xây dựng, sửa chữa nhà cửa và tách thửa đất khi có nhu cầu.

Để thúc đẩy phát triển khu vực phía nam, cử tri kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, thu hút các dự án trọng điểm; đồng thời khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là trong phát triển kinh tế biển.

Đại biểu HĐND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trực tiếp trả lời, giải đáp những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Tổ đại biểu số 7 cam kết tiếp thu đầy đủ, tổng hợp các kiến nghị chính đáng của cử tri để chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.