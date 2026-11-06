Dự kiến di dời 246 căn hộ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

UBND phường Định Công (Hà Nội) vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chỉ đạo của UBND TP về xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội liên quan đến các dự án nhà ở của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn.

Theo rà soát ban đầu, có 246 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 tại 4 tòa nhà CT11, CT12A, CT12B và CT12C thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ nằm trong diện dự kiến phải di dời. Các cơ quan chức năng đang phối hợp kiểm tra hiện trạng, đối chiếu hồ sơ pháp lý, xác định cụ thể những hạng mục được phép tồn tại, phải di dời hoặc phá dỡ.

Theo kế hoạch, trong tháng 10 và 11/2026, phường Định Công phối hợp với các sở, ngành kiểm tra từng tòa nhà, từng tầng, từng căn hộ; làm rõ tình trạng sử dụng, sở hữu, chuyển nhượng, cho thuê. Từ tháng 11 đến tháng 12/2026, các đơn vị tiếp tục xác định giá đền bù, cập nhật danh sách căn hộ thuộc diện di dời, chuẩn bị phương án vận động người dân và bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy.

Việc di dời dự kiến triển khai trong năm 2027 trên cơ sở phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giai đoạn 2027-2028, chính quyền phường sẽ phối hợp với chủ đầu tư tổ chức phá dỡ các công trình, hạng mục thuộc diện phải phá dỡ.

Đối với 246 căn hộ, UBND phường Định Công đang nghiên cứu 4 phương án giải quyết quyền lợi của người dân, gồm: Chủ đầu tư thỏa thuận chi trả tiền và hỗ trợ chi phí di chuyển theo quy định; bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà đối với những hộ có nguyện vọng; người dân nhận tiền và tự tìm nơi ở mới; nhận tiền và đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội theo phương án được cấp có thẩm quyền xem xét.

Hàng trăm căn hộ tại Chung cư Kim Văn - Kim Lũ sẽ phải di dời.

Việc xử lý vi phạm phải đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, đồng thời bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của người dân, an sinh xã hội, an toàn công trình và ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn. Mọi phương án di dời, phá dỡ phải căn cứ kết quả rà soát liên ngành và quyết định của cấp có thẩm quyền, không hợp thức hóa sai phạm nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của cư dân.

UBND phường Định Công cho biết, địa phương đã tiếp nhận các đơn kiến nghị, tổ chức tiếp xúc với đại diện cư dân và tổng hợp gần 200 ý kiến của cấp ủy, chi bộ, các hộ gia đình. Sau khi hoàn thành rà soát, Chủ tịch UBND phường sẽ trực tiếp tổ chức đối thoại với 246 hộ dân, lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo định hướng xử lý, chủ đầu tư phải khắc phục vi phạm tại khối đế các tòa nhà, đưa diện tích này về đúng chức năng công cộng, thương mại, dịch vụ theo quy hoạch. Phần diện tích các căn hộ sau khi di dời sẽ được nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp, ưu tiên phục vụ sinh hoạt cộng đồng, thiết chế văn hóa, giáo dục, hạ tầng kỹ thuật, văn phòng và chỗ đỗ xe cho cư dân.

Trước đó, ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả nhằm giải quyết các tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại 12 công trình, dự án của Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn thành phố.

Tại các dự án này, tổng số căn hộ được phê duyệt ban đầu là 6.759, nhưng thực tế xây dựng 24.943 căn, chênh lệch 18.184 căn.

Thành phố xác định việc xử lý phải khách quan, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua nhà không có lỗi. Cơ chế đặc thù không làm thay đổi bản chất vi phạm và chủ đầu tư phải chịu toàn bộ chi phí khắc phục hậu quả. Trên cơ sở đó, các công trình, hạng mục vi phạm được rà soát, phân loại thành nhóm được phép tồn tại có điều kiện hoặc phải phá dỡ.