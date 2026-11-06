Đại biểu Quốc hội nói về việc thu thuế với đất bỏ hoang

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên) bày tỏ sự đồng tình với việc bổ sung quy định áp thuế suất 0,2% với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Đây là giải pháp cần thiết để hạn chế tình trạng đầu cơ, găm giữ đất đai gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp.

Tuy nhiên, đại biểu nêu thực tế có những thửa đất diện tích lớn, trong đó một phần đã được đưa vào sử dụng, một phần chưa sử dụng; hoặc dự án đang triển khai theo từng giai đoạn, có hạng mục đã hoàn thành, có hạng mục đang tiếp tục thực hiện. Nếu chỉ căn cứ tình trạng chung của cả thửa đất hoặc dự án để áp dụng thuế suất 0,2% thì có thể dẫn đến việc đánh thuế cả phần diện tích đã được sử dụng đúng mục đích.

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung quy định, trường hợp thửa đất có nhiều phần diện tích với tình trạng sử dụng khác nhau thì thuế suất 0,2% chỉ áp dụng đối với phần diện tích thực tế thuộc trường hợp bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng.

Đại biểu Tô Ái Vang (đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ) cho rằng, việc "cào bằng" mức thuế suất 0,2% mà không phân định rõ nguyên nhân, lỗi chủ quan do đầu cơ, tích trữ và nguyên nhân khách quan do thiên tai, bất khả kháng là thiếu sót pháp lý, thiếu đi sự công bằng và nhân văn.

Đại biểu Tô Ái Vang phát biểu tại phiên họp.

Vì vậy, đại biểu đề xuất bổ sung quy định loại trừ trường hợp đất không thể đưa vào sử dụng do thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cùng với đó, đại biểu Tô Ái Vang nêu ví dụ ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cho rằng nếu áp dụng mức thuế suất 0,2% với "những mảnh đất cằn cỗi vì thiên tai này" thì "chính sách thuế vô hình trung làm cho người dân không có khả năng tích lũy để tái sản xuất".

Đại biểu kiến nghị Chính phủ xây dựng thêm cơ chế miễn thuế, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp hoang hóa đối với địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Quang cảnh phiên họp sáng 6-11.

Đại biểu Nguyễn Cao Sơn (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ) bày tỏ tán thành với quy định này, nhưng cũng nêu vướng mắc về việc dự thảo luật dẫn chiếu tới Luật Đất đai, nhưng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mới chỉ định nghĩa đất bỏ hoang, không có quy định đất phi nông nghiệp không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng.

Giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ, đây cũng là vấn đề đã được cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc kỹ và đã thảo luận trong Chính phủ. Định nghĩa đất bỏ hoang được quy định trong pháp luật về đất đai. Việc xác định diện tích đất bỏ hoang cụ thể sẽ do các cơ quan của Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý về tài nguyên và đất đai, dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai...