Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tại xã Bắc Ninh Hòa

Sáng 6-11, Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco); Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Ninh Hòa phối hợp tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Bắc Ninh Hòa. Tham dự buổi lễ có ông Lê Hoàng Triều - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; ông Kiều Tuấn Hải - Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Khatoco; bà Lê Thị Xuân Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Ninh Hòa cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Ông Kiều Tuấn Hải trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Thủ.

Căn nhà được hỗ trợ xây dựng cho bà Nguyễn Thị Thủ (thôn Ngọc Sơn), thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, nhà ở của gia đình bà Thủ đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn nhưng chưa có điều kiện sửa chữa, gia cố. Ngôi nhà mới có diện tích khoảng 50m², tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Khatoco hỗ trợ 100 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng.

Đại diện các đơn vị cùng bà Nguyễn Thị Thủ tại lễ khởi công căn nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kiều Tuấn Hải nhấn mạnh, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết là hoạt động xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được Khatoco phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa triển khai tại nhiều địa phương trong tỉnh nhiều năm qua. Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần giúp các hộ khó khăn về nhà ở có điều kiện an cư trong những ngôi nhà an toàn, kiên cố. Ông đề nghị đơn vị thi công bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng và tiến độ để gia đình bà Nguyễn Thị Thủ sớm có nhà mới, từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Kiều Tuấn Hải phát biểu tại lễ khởi công.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Ninh Hòa cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị tài trợ; đồng thời khẳng định đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tin, ảnh: H.Đ