Gần 200 hộ dân chờ bồi thường vì nhà cửa hư hỏng khi làm đường ven biển ở Huế

Nhiều hộ dân tại các tổ dân phố Hải Tiến, Hải Bình (phường Thuận An, TP Huế) phản ánh tình trạng nhà cửa xuất hiện các vết nứt, tường bong tróc trong quá trình thi công dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An. Những hư hỏng này khiến người dân lo lắng về an toàn nhà ở, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

Theo ghi nhận của phóng viên tại tổ dân phố Hải Tiến, hàng chục căn nhà nằm dọc tuyến đường ven biển xuất hiện nhiều vết nứt trên tường. Có những vết nứt kéo dài, ăn sâu tạo thành khe hở; một số vị trí tường bị bong tróc, rơi vỡ từng mảng.

Tường nhà dân bị bong tróc, để lộ kết cấu bên trong.

Người dân cho rằng, quá trình thi công dự án với sự hoạt động liên tục của máy móc, phương tiện tải trọng lớn đã gây rung chấn, ảnh hưởng đến kết cấu nhà ở.

Không chỉ tưởng, nền nhà ở một hộ dân cũng bị hư hỏng.

Sau khi phát hiện hư hỏng, các hộ đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị cơ quan chức năng và đơn vị thi công kiểm tra, có phương án bồi thường để sửa chữa nhà cửa.

Người dân ở đây bất an khi sống trong ngôi nhà có nhiều vết nứt lớn.

Sống cạnh đường Hoàng Sa, bà Phạm Thị Hồng (72 tuổi) cho biết, căn nhà của gia đình nằm sát dự án tuyến đường bộ ven biển. Trong quá trình thi công, máy móc hoạt động liên tục khiến nhà cửa rung lắc, nhiều bức tường xuất hiện các vết nứt ngoằn ngoèo.

Những vết nứt xuất hiện tại nhà bà Hồng.

“Cứ mỗi lần mưa xuống là nước thấm qua các kẽ nứt, dột lênh láng, khiến sàn nhà ẩm ướt. Nhà bị hư hỏng, gia đình đã phản ánh nhưng đến nay vẫn mỏi mòn chờ tiền đền bù để sửa chữa. Mùa mưa bão đang đến gần, chúng tôi rất lo lắng về sự an toàn của các thành viên trong gia đình, nhất là trẻ nhỏ”, bà Hồng chia sẻ.

Mỗi lần mưa xuống nước thấm ướt vào nhà.

Tương tự, bà Dương Thị Ném, trú tại số 3 kiệt 232 đường Hoàng Sa cho hay, quá trình thi công đường khiến máy móc rung chấn mạnh, làm nhiều vị trí tường nhà bị nứt. Mỗi khi trời mưa, nước lại ngấm qua các vết nứt, gây thấm dột, ảnh hưởng đến sinh hoạt và làm hư hỏng đồ đạc.

Vết nứt xé toạc tường làm vỡ cả gạch men ở nhà bà Ném.

Theo bà Ném, các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa nhận được khoản bồi thường để có kinh phí khắc phục. Người dân mong muốn chính quyền địa phương và đơn vị thi công sớm giải quyết, giúp các gia đình sửa chữa nhà cửa trước khi mưa bão xảy ra.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An xác nhận, địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng nhà cửa xuất hiện các vết nứt trong quá trình thi công dự án đường ven biển.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn thông báo để người dân kê khai thiệt hại, đồng thời lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng gửi đơn vị thi công phối hợp kiểm tra, giải quyết.

UBND phường đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp, kiểm tra hiện trạng người dân phản ánh.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương (nhà thầu thi công dự án) cho biết, đơn vị đã nắm được phản ánh và đang phối hợp với đơn vị bảo hiểm tổ chức giám định tình trạng hư hỏng nhà cửa, tài sản của người dân tại khu vực dự án.

Theo đại diện nhà thầu, việc giám định được triển khai từ cuối tháng 9 nhằm rà soát hiện trạng, xác định mức độ thiệt hại và làm cơ sở xem xét bồi thường. Qua quá trình kiểm tra, đến nay đã ghi nhận gần 200 hộ dân có tài sản bị hư hại.

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, đơn vị giám định độc lập sẽ lập hồ sơ đánh giá dựa trên biên bản kiểm tra hiện trường, nhật ký thi công và biên bản khảo sát hiện trạng nhà dân trước khi thi công (nếu có). Kết quả giám định sẽ là căn cứ xác định nguyên nhân, tính toán giá trị thiệt hại và đề xuất mức bồi thường đối với từng trường hợp. Đến ngày 25-11, đơn vị dám định sẽ gửi báo cáo cho bảo hiểm và nhà thầu để thống nhất phương án đền bù cho người dân.

Việc giải quyết thiệt hại nhà dân hiện được thực hiện thông qua bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba của đơn vị thi công. Đơn vị tư vấn do doanh nghiệp bảo hiểm thuê đang tiến hành kiểm tra thực tế. Đến nay, các bên chưa công bố kết luận giám định cuối cùng về nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại cụ thể tại từng căn nhà.

Được biết, dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An có tổng chiều dài gần 7,8km, tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng. Công trình đã thông xe kỹ thuật vào ngày 30-4-2026.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế làm chủ đầu tư (nay là Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp thành phố). Nhà thầu thi công là liên danh Công ty CP Xây dựng Tân Nam, Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương và Công ty CP 479 Hòa Bình.