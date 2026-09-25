Thần đồng 13 tuổi có IQ cao hơn Albert Einstein

Joe Petraro-Hyppolite trúng tuyển NYU khi mới 13 tuổi. Ảnh: Fact Verse.

Theo CBS News, với chỉ số IQ 168 - vượt qua mức ước tính 160 của Albert Einstein - Joe Petraro-Hyppolite được xếp vào nhóm "thiên tài".

Cậu hoàn thành các mốc học tập từ rất sớm. Năm 10 tuổi, Petraro-Hyppolite đạt 1.590/1.600 điểm SAT. Một năm sau, cậu tốt nghiệp bậc phổ thông và theo học cử nhân tại Đại học Tiểu bang Louisiana, dự kiến tốt nghiệp vào tháng 5/2027.

Học chung với những sinh viên lớn tuổi hơn, cậu thường nhận được những phản ứng bất ngờ. “Các bạn thường ngoái lại nhìn em tới hai lần, kiểu như không thể tin được”, Joe kể trên CBS News.

Ngoài học tập, thiếu niên 13 tuổi còn tham gia các hoạt động xã hội. Cậu vừa hoàn thành công việc tình nguyện hỗ trợ người cao tuổi tại viện dưỡng lão Five Towns.

Petraro-Hyppolite cho rằng năng khiếu bẩm sinh không có nghĩa mọi thứ đều đến dễ dàng. “Không phải vừa lọt lòng là em đã biết tất cả. Em vẫn phải học 1-2 lần thì mới nắm được”, cậu nói.

Con đường học tập của Joe cũng không hoàn toàn thuận lợi. Trước đó, cậu phải đối mặt với hội chứng Tourette - bệnh lý hệ thần kinh khiến bệnh nhân bị co giật - khiến cậu từng bị xếp vào các lớp giáo dục đặc biệt. Tháng 9/2021, Petraro-Hyppolite được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.

Vượt qua khó khăn về sức khỏe, mới đây, Petraro-Hyppolite trúng tuyển vào chương trình thạc sĩ tại Đại học New York (NYU). Cậu dự định theo học ngành Quản lý thể thao, kết hợp với nghiên cứu Sinh học và Khoa học vận động. Nếu nhập học đúng kế hoạch, Joe có thể trở thành học viên cao học trẻ tuổi nhất trong lịch sử NYU.

Dù tiến xa trên con đường học vấn, Petraro-Hyppolite thừa nhận bản thân không tránh khỏi lo lắng: "Ai ở vị trí của em cũng sẽ hồi hộp. Nhưng em thấy hào hứng nhiều hơn vì những cánh cửa mới đang mở ra".

Bà Anne Petraro-Hyppolite, mẹ của Joe, cho rằng những gì con trai đạt được giống như một giấc mơ. “Thật khó tin. Con tốt nghiệp cấp ba khi còn quá nhỏ đã là điều kỳ diệu, nhưng hiện tại, mọi thứ con làm đều phi thường. Đơn giản là con rất thích học, như một miếng bọt biển hút kiến thức”, bà nói.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại NYU, Joe dự định theo đuổi ngành Cổ sinh vật học. Nếu giữ đúng lộ trình hiện tại, cậu sẽ có bằng thạc sĩ ở độ tuổi mà nhiều bạn bè đồng trang lứa mới bắt đầu đủ tuổi thi bằng lái xe.